Взыскать деньги с неплательщика можно будет минуя обращение в суд

Если должник согласен и не оспаривает долг, можно через нотариуса поставить нотариальную надпись и отдать судоисполнителю.

В Алматинском городском суде сообщили о начале реализации пилотного проекта по расширению практики применения исполнительной надписи нотариусами, передает передает Zakon.kz





Как сообщил председатель Алматинского городского суда Нургазы Абдиканов, распоряжением председателя Верховного Суда от 10 июля 2017 года утверждено Положение о реализации пилотного проекта. Совместно с председателем Правления Нотариальной палаты сейчас идет работа по отбору нотариусов для участия в проекте.





Суть проекта в том, что в тех случаях, когда неисполненное в срок обязательство нотариально удостоверено, или основано на письменной сделке и признано должником (по взысканию алиментов, задолженность по квартплате, аренде и т.д.), взыскание долга возможно без обращения в суд. Достаточно обратиться к нотариусу для совершения исполнительной надписи, получив которую можно сразу обращаться к судебному исполнителю.





"Это тоже ускоренное судопроизводство. Людям не будет необходимости ходить в суды. Если должник согласен, не оспаривает, тогда можно через нотариуса поставить нотариальную надпись и сразу же на исполнение отдать. И время и деньги экономятся", - отметил Нургазы Абдиканов.





Новый председатель Алматинского городского суда призывает население активно пользоваться альтернативными способами разрешения конфликтов - медиация, мировое и партисипативное соглашения. По словам Абдиканова, такие виды мирного разрешения споров помогают исключить судебную волокиту.





"В судах Алматы широкое применение получил институт медиации. За 6 месяцев 2017 года в судах города наблюдается значительный рост числа дел, оконченных в связи с заключением медиативного соглашения. Всего в 2017 году окончено в порядке медиации 764 гражданских и 807 уголовных дел, в порядке партисипативной процедуры - 12", - отметил Абдиканов.





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