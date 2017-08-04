10 способов признать проверку земельного участка незаконной

Мы, как собственники земель и землепользователи, должны понимать, что любая проверка - это административная процедура, порядок и условия проведения которой регламентированы законодательством. Тем более, если речь идет о проверке вашего земельного участка, где как правило не все четко и понятно с точки зрения земельного и предпринимательского законодательства.





К сожалению, КОАП РК предусматривает вмешательство в государственную собственность (ст. 136), но не предусматривает вмешательство в частную собственность. Так что защитить себя вы сможете только сами.





Воспользовавшись 10 способами, предусмотренными нормами законов, вы можете признать проверку незаконной, защитить свои права без помощи коммерческих юристов и наказать проверяющих по всей строгости закона.





Первое , уясните главное правило - если инспекторскую проверку земли провел земельный инспектор, чье имя и реквизиты не указаны в Акте о назначении проверки, если вы не были уведомлены, если инспектор не может подтвердить свои полномочия служебным удостоверением, если к вам пришли без процессуальных документов - это нарушение. Знайте одну истину: если они пришли проверять вас, то проверку начинаете вы. Не верьте удостоверениям и погонам, проверьте все на языке Закона.





Второе, если проверка проводится без соответствующего правового основания, которое определяется Актом о назначении проверки.

Знайте, основаниями проверки может быть риск совершения правонарушения. В частности, нецелевое использование, нерациональное использование, захламление, засорение, загрязнение земли и почвы, порча земли. Другими словами, если проверка назначена и проведена по принципу "просто так", такая проверка не имеет перспективы быть законной. Должен быть разумный риск и угроза правам и законным интересам физических и юридических лиц, интересам государства, правопорядку земельных отношений в обществе. Если такового риска нет, нет угрозы, нет предпосылок к проведению внеплановых проверок и проверок по особому порядку, но есть реальная проверка, это неправильно и незаконно. Нужно немедленно реагировать.





Третье , знайте, если вы, как собственник земли, либо землепользователь представляете малое, среднее или крупное предпринимательство, если вы вообще не представляете частное предпринимательство, но подвержены проверке, то сроки проверки не должны превышать 30 рабочих дней (за исключением некоторых видов деятельности, где установлены иные сроки). Если все-таки сроки проверки составляют 30 дней, но проверка проводится с нарушением этих сроков, если продление сроков проверки не подтверждается дополнительным актом о продлении с регистрацией, то знайте, ваши права нарушены. Нужно обжаловать результаты такой проверки, либо нагло не допускайте этих инспекторов к объекту. Уверяю, Закон вас защищает.





Четвертое, каждый собственник земли либо землепользователь, если это проверка проводится по особому порядку, должен быть уведомлен о начале проведения проверки не менее чем за 30 календарных дней, если это внеплановая проверка не менее чем за сутки до начала самой проверки. Если вы столкнулись с тем, что сроки были нарушены, либо вообще никто не планировал вас уведомлять, закройте перед земельным инспектором дверь. Если это не пройдет, пишите в прокуратуру. Обжалуйте результаты проверки, знайте, вас нагло водят за нос.

Пятое , мы должны осознать, что главный документ - это Акт о назначении проверки. До начала проверки он должен быть зарегистрирован в органах правовой статистики. Сама регистрация проверки не является доказательством законности проверки, но носит учетный характер для органов прокуратуры, чтобы предупредить риски. Другими словами, если проверка должна по закону подлежать регистрации, но по факту регистрации нет, штампов об учетной регистрации в Актах нет, сведений о регистрации Акта в органы правовой статистики нет, то это нарушение. Знайте, к вам пришли "левые люди" с мотивами получить "левые доходы". Не допускайте таких земельных инспекторов к проверке, уверяю, Вы будете правы.





Шестое, проверка считается начатой с момента вручения собственнику земли или землепользователю Акта о назначении проверки. К сожалению, нередко эта норма закона нарушается инспекторами, а землевладельцы спокойно хлопают глазами, вместо правового реагирования. Если вы заметили, что земельный инспектор не вручая Акт, ограничился всего лишь тем, что показал вам служебное удостоверение и представился, этого недостаточно. Требуйте вручения Акта прям у входа в ваш дом. Знайте, право частной собственности на вашу землю защищается проверка считается начатой с момента вручения собственнику земли или землепользователю Акта о назначении проверки. К сожалению, нередко эта норма закона нарушается инспекторами, а землевладельцы спокойно хлопают глазами, вместо правового реагирования. Если вы заметили, что земельный инспектор не вручая Акт, ограничился всего лишь тем, что показал вам служебное удостоверение и представился, этого недостаточно. Требуйте вручения Акта прям у входа в ваш дом. Знайте, право частной собственности на вашу землю защищается Конституцией Земельным кодексом . Никто не может ворваться в ваш дом и участок, за исключением законных оснований проведения государственного контроля. Так что требуйте эти законные основания, проверяйте Акт.





Седьмое , если проверка проведена без Акта о назначении проверки, если в этом же Акте не указаны правовые основания проверки, если Акт о назначении проверки составлен с грубым нарушением требований закона, то радуйтесь. При таком букете нарушений у государственного земельного инспектора совесть не позволит провести проверку, а если она (проверка) проведена, радуйтесь вдвойне. Вы имеете возможность "реально" наказать инспектора, прежде чем он накажет вас.





Восьмое , знайте, что согласно п.1, 2 статьи 145 Земельного кодекса предусмотрен перечень тех государственных органов, которые могут проводить проверки. Если вы стали свидетелем проведения инспекторской проверки государственным органом, в компетенции которого не входит проведение таких мероприятий, полномочия которых не касаются регулирования земельных отношений и вам не поясняют причину этого. Помимо этого, если проверка проведена в отношении собственника земли либо землепользователя, в отношении которого ранее проводилась проверка по этому же вопросу за один и тот же период. Если от вас требуют выполнения требований не установленных в проверочном листе, если требуют предоставления документов или сведений, не являющихся предметом проверки. Если все это было совершено на ваших глазах и вы можете обосновать нарушения, тогда уверенно игнорируйте запреты, не исполняйте предписания и обжалуйте результаты этой проверки.





Девятое, если вы, как собственник земли или землепользователь, являетесь субъектом малого предпринимательства, скажем на базе индивидуального предпринимательства осуществляете малые формы сельхоз деятельности, то если вы, как собственник земли или землепользователь, являетесь субъектом малого предпринимательства, скажем на базе индивидуального предпринимательства осуществляете малые формы сельхоз деятельности, то Предпринимательским кодексом от проверок по особому порядку вы освобождены в течение 3 лет с момента госрегистрации. Если все-таки, ваш земельный участок, где базируется объект малого предпринимательства, был подвержен проверке несмотря на запрет, бейте в колокола. Ваши права нарушены, нарушены требования Закона.





Десятое , последнее. Если в ходе назначения проверки и уведомления собственник земельного участка либо землепользователь почувствует сильное давление, запугивание, угрозы применения определенных санкций или более карательных мер, угрозы расправы, угрозы наступления последствий со стороны главного государственного земельного инспектора, его заместителей, государственных земельных инспекторов, сотрудников земельной инспекции, акимов районов, поселков и сел, либо руководителей, сотрудников иных государственных органов, осуществляющих проверки земель в пределах компетенций, то постарайтесь зафиксировать этот факт на видео либо аудиофиксирующие устройство, следом обжалуйте действия чиновников.





Согласно статье 30 КОАП РК, земельные инспекторы, как должностные лица, привлекаются к административной ответственности в случае совершения ими правонарушений с неисполнением или ненадлежащим исполнением им служебных обязанностей. Учтите, согласно статье 35 КОАП РК, защищая свой земельный участок и право собственности на него от противоправного посягательства, вы обладаете правом необходимой обороны.



