Неймар перешел в «ПСЖ»

«ПСЖ» наконец объявил о переходе нападающего. Неймар подписал с парижанами 5-летний контракт. Ранее представители бразильца посетили офис «Барселоны» и выкупили контракт форварда, который обошелся им в 222 млн евро , пишет , пишет eurosport.ru





Сообщалось, что арабские владельцы «ПСЖ» сделают Неймара послом ЧМ-2022 в Катаре и выплатят ему за это 300 млн евро, 222 из которых футболист потратит на выкуп трансфера у «Барсы». Таким образом парижане обошли финансовый фэйр-плей.





Неймар перешел в «Барселону» в 2013-м. «Сантос» получил за игрока 88 млн евро.





В каталонском клубе бразилец выиграл 2 чемпионата Испании, 3 Кубка Испании, Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА, Лигу чемпионов и клубный ЧМ.



