Неймар перешел в «ПСЖ»
4 августа 2017, 12:34
Бразилец отправился покорять Францию.
«ПСЖ» наконец объявил о переходе нападающего. Неймар подписал с парижанами 5-летний контракт. Ранее представители бразильца посетили офис «Барселоны» и выкупили контракт форварда, который обошелся им в 222 млн евро, пишет eurosport.ru.
Сообщалось, что арабские владельцы «ПСЖ» сделают Неймара послом ЧМ-2022 в Катаре и выплатят ему за это 300 млн евро, 222 из которых футболист потратит на выкуп трансфера у «Барсы». Таким образом парижане обошли финансовый фэйр-плей.
Неймар перешел в «Барселону» в 2013-м. «Сантос» получил за игрока 88 млн евро.
В каталонском клубе бразилец выиграл 2 чемпионата Испании, 3 Кубка Испании, Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА, Лигу чемпионов и клубный ЧМ.
Фото: Getty Images
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