ВС РК: Следственные судьи показывают высокую эффективность

Следственные судьи показывают высокую эффективность, а расширение судебного контроля дает положительные результаты. Об этом сегодня в Астане на пресс-конференции о ходе реализации второй реформы «Обеспечение верховенства закона» Плана нации «100 конкретных шагов» рассказал руководитель Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде РК Нурсерик Шарипов, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, число рассмотренных следственными судьями материалов, в том числе о санкционировании, увеличилось на 9,3%. Он также сообщил о том, что все залы судов (418) оснащены системами аудио- и видеофиксации.

«Вопросом первостепенного значения остается формирование высокопрофессионального судейского корпуса. Существенно ужесточены квалификационные требования и механизмы отбора кандидатов на судейские должности. Для них введено психологическое тестирование и проверка на полиграфе. Возрастной ценз для судей увеличен с 25 до 30 лет. Пересмотрен обязательный двухлетний стаж по юридической профессии для кандидатов в судьи».

По его данным, в текущем году по новым правилам отобран и уже назначен на должность судьи местных судов 191 кандидат. Судьи подтверждают свою квалификацию после первого года работы и в последующем каждые пять лет.

«В текущем году проведена оценка профессиональной деятельности 140 судей. В 2016 году оценка проведена в отношении 1220 судей. Основная часть судейского корпуса подтвердила свою профессиональную компетентность» - заключил он.

Татьяна Ковалева