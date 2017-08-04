Путин обещал подумать об участии в президентских выборах в 2018 году
4 августа 2017, 12:42
С призывом выставить свою кандидатуру на ближайших выборах президента к главе государства обратился один из жителей поселка Черемушки в Бурятии.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что подумает над тем, баллотироваться ли на пост главы государства в 2018 году, пишет ТАСС.
Во время совещания у президента в Бурятии по вопросу о ликвидации последствий лесных пожаров был налажен телемост с поселком Черемушки, где в апреле текущего года сгорели десятки домов. Главе государства рассказали о ходе восстановления жилья; в том числе, выступил один из местных жителей - ветеран Великой Отечественной войны. Он поблагодарил за оказанную Черемушкам помощь. "Владимир Владимирович, у нас к Вам просьба: когда будут следующие выборы президента, мы все Вас просим баллотироваться вновь на этот пост, мы очень будем рады", - обратился к президенту ветеран.
"Хорошо, я подумаю, спасибо", - ответил Путин, после чего продолжил задавать вопросы о ходе восстановления жилья в Черемушках.
Фото © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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