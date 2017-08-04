Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Путин обещал подумать об участии в президентских выборах в 2018 году

4 августа 2017, 12:42

С призывом выставить свою кандидатуру на ближайших выборах президента к главе государства обратился один из жителей поселка Черемушки в Бурятии.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что подумает над тем, баллотироваться ли на пост главы государства в 2018 году, пишет ТАСС.

Во время совещания у президента в Бурятии по вопросу о ликвидации последствий лесных пожаров был налажен телемост с поселком Черемушки, где в апреле текущего года сгорели десятки домов. Главе государства рассказали о ходе восстановления жилья; в том числе, выступил один из местных жителей - ветеран Великой Отечественной войны. Он поблагодарил за оказанную Черемушкам помощь. "Владимир Владимирович, у нас к Вам просьба: когда будут следующие выборы президента, мы все Вас просим баллотироваться вновь на этот пост, мы очень будем рады", - обратился к президенту ветеран.

"Хорошо, я подумаю, спасибо", - ответил Путин, после чего продолжил задавать вопросы о ходе восстановления жилья в Черемушках.

Фото © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...