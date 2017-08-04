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Из-за больших затрат в Казахстане никак не внедрят электронные браслеты

4 августа 2017, 12:43

МВД РК приняло решение об их производстве на принципах ГЧП.

Заместитель министра внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев рассказал, что на внедрение технических средств надзора необходимы значительные финансовые средства, поэтому в ведомстве решили привлекать к сотрудничеству бизнес, передает корреспондент Zakon.kz.

«В ближайшее время мы намерены в деятельность служб пробации внедрить технические средства надзора, то есть электронные браслеты. По электронным браслетам много было обсуждений. Внедрение электронных браслетов потребует значительных финансовых средств», - сказал Е. Тургумбаев на пресс-конференции в правительстве в пятницу.
Замглавы ведомства уточнил, что кроме самих браслетов, необходимо еще серверное оборудование, компьютерная техника, программное обеспечение, оборудование рабочих мест в каждом районном и городском подразделении полиции. Именно поэтому МВД РК приняло решение о производстве электронных браслетов на принципах государственно-частного партнерства.

«На сегодня принято решение, что их производство будет налажено у нас в стране на принципах государственно-частного партнерства. Весь комплекс этих и других мер позволит снизить уровень повторных преступлений среди лиц, попавших в орбиту пробационного контроля», - заключил Е. Тургумбаев.

Автор: Ксения Давыдова, Астана
Фото: cdn.iz.ru

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