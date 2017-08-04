В индонезийском аэропорту два самолета задели друг друга крыльями
4 августа 2017, 12:46
Работа аэропорта прервалась на 20 минут.
Самолеты индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air и ее дочерней компании A Wings зацепились крыльями на взлетно-посадочной полосе, сообщает интернет-версия газеты Straits Times, передает РИА Новости.
Инцидент произошел в международном аэропорту Куаланаму в городе Медан в северной Суматре.
Boeing 737 авиакомпании Lion Air совершал посадку, в то время как ATR-74, принадлежащий A Wings, готовился к взлету и уже находился в начале полосы, на которую садился Boeing.
Маневрировавший для выхода на рулежную дорожку Boeing задел левым крылом правое крыло ATR-74. Оба самолета получили повреждения, никто из пассажиров и экипажей не пострадал.
Газета отмечает, что из-за быстрого роста бюджетной авиации и увеличением числа рейсов компаний-лоукостеров нагрузка на индонезийские аэропорты выросла в несколько раз. В течение 2017 года индонезийские диспетчеры не раз предупреждали о повышенном риске столкновений самолетов при резком увеличении количества принимаемых и отправляемых рейсов.
EMERGENCY Wings Air ATR-72 hit by Lion Air Boeing 737 while landing in Medan, Indonesia https://t.co/szuDSQizCYpic.twitter.com/1xLHu70dSl— AIRLIVE (@airlivenet) 3 августа 2017 г.
Фото © РИА Новости / Алексей Мальгавко
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4871569-ac5982a1374e06da946191d575cb6e62
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...