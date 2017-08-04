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В индонезийском аэропорту два самолета задели друг друга крыльями

4 августа 2017, 12:46

Работа аэропорта прервалась на 20 минут.

Самолеты индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air и ее дочерней компании A Wings зацепились крыльями на взлетно-посадочной полосе, сообщает интернет-версия газеты Straits Times, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в международном аэропорту Куаланаму в городе Медан в северной Суматре.

Boeing 737 авиакомпании Lion Air совершал посадку, в то время как ATR-74, принадлежащий A Wings, готовился к взлету и уже находился в начале полосы, на которую садился Boeing.

Маневрировавший для выхода на рулежную дорожку Boeing задел левым крылом правое крыло ATR-74. Оба самолета получили повреждения, никто из пассажиров и экипажей не пострадал.

Газета отмечает, что из-за быстрого роста бюджетной авиации и увеличением числа рейсов компаний-лоукостеров нагрузка на индонезийские аэропорты выросла в несколько раз. В течение 2017 года индонезийские диспетчеры не раз предупреждали о повышенном риске столкновений самолетов при резком увеличении количества принимаемых и отправляемых рейсов.


Фото © РИА Новости / Алексей Мальгавко

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