В индонезийском аэропорту два самолета задели друг друга крыльями

Инцидент произошел в международном аэропорту Куаланаму в городе Медан в северной Суматре.

Boeing 737 авиакомпании Lion Air совершал посадку, в то время как ATR-74, принадлежащий A Wings, готовился к взлету и уже находился в начале полосы, на которую садился Boeing.

Газета отмечает, что из-за быстрого роста бюджетной авиации и увеличением числа рейсов компаний-лоукостеров нагрузка на индонезийские аэропорты выросла в несколько раз. В течение 2017 года индонезийские диспетчеры не раз предупреждали о повышенном риске столкновений самолетов при резком увеличении количества принимаемых и отправляемых рейсов.

EMERGENCY Wings Air ATR-72 hit by Lion Air Boeing 737 while landing in Medan, Indonesia https://t.co/szuDSQizCYpic.twitter.com/1xLHu70dSl