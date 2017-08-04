Ежегодно бюджет сэкономит 1,8 млрд тенге от сокращения государственных судоисполнителей

В целях реализации второго направления 27 шага Плана нации в 2016 году численность государственных судебных исполнителей сокращена на 30%, то есть на 374 единицы. Об этом сообщил заместитель министра юстиции РК Жанат Ешмагамбетов на пресс-конференции в правительстве, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





Спикер отметил, что в текущем году сокращению подлежит также треть государственных судоисполнителей, а в 2018 году - на 15% или 186 госсудебных исполнителей.





«В итоге останется всего 303 государственных судебных исполнителя. В результате экономия бюджетных средств составит порядка 1,8 млрд тенге ежегодно», - сказал Ешмагамбетов.





По его словам, с 2016 года к государственным судебным исполнителям поступают документы затрагивающие только интересы государства, а все остальные категории отнесены к компетенции частных судоисполнителей (ЧСИ), права и обязанности которых были существенно расширены.





«К примеру, предоставлены полномочия по истребованию информации о счетах физических лиц в банках, помощникам переданы часть функций, не связанных с вынесением процессуальных действий, установлены требования к периодическому повышению квалификации на базе Республиканской палаты частных судебных исполнителей. Палате переданы полномочия по определению количества ЧСИ на территории областей, рассмотрению дисциплинарных проступков и распределению исполнительных документов», - пояснил Ж. Ешмагамбетов.





В связи с переходом преимущественно на частное исполнение, порядка 90% дел теперь находится у ЧСИ. Организована работа по охвату их деятельностью на всей территории республики вплоть до районного уровня.





Если в 2015 году в РК работали около 1 тысячи ЧСИ, то в настоящее время их общая численность составляет 1,5 тысячи, а с учетом помощников и делопроизводителей в данной сфере создано порядка 4 тысяч рабочих мест. Как было отмечено на пресс-конференции, с увеличением количества документов в производстве ЧСИ, произошел ощутимый рост по количеству и по суммам исполненных документов - с 249 тысяч до 588 тысяч и с 58 млрд тенге до 96 млрд тенге.





Автор: Ксения Давыдова, Астана