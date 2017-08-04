Академия правосудия пользуется популярностью у абитуриентов

Конкурс абитуриентов в Академию правосудия - 4 человека на одно место. В этом году пройти магистратуру учреждения изъявили желание 230 человек. Об этом сегодня на пресс-конференции о ходе реализации второй реформы «Обеспечение верховенства закона» Плана нации «100 конкретных шагов» рассказал руководитель Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан Нурсерик Шарипов, передает корреспондент Zakon.kz.

«В этом году уже завершен прием в академию, у нас конкурс 4 человека на место, это очень большой конкурс, 230 человек подали документы на 60 мест. В данный момент работает комиссия, состоящая из сотрудников судебной системы, МВД, прокуратуры, юстиции, местных исполнительных органов. Выпускники этой академии могут работать и в судебной системе, системе правоохранительных органов, прокуратуре, и других ветвях, где их знания востребованы», - сказал он.

Однако, начиная с этого года, выпускники Академии берут на себя обязательство в течении четырех лет участвовать в конкурсе на должность судьи. Выпускники Академии 2017 (это первый выпуск) не обманули ожидания.

«Из 53 выпускников, по моей информации, 40 уже сдали квалификационные экзамены и претендуют на занятие вакантных должностей судей. Вообще Академия правосудия отличается от других учебных заведений, она практико-ориентирована. То есть, мы готовим людей для работы в судебной системе» - пояснил он.

Татьяна Ковалева