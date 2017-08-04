В ряде регионов РК будут построены тюрьмы нового покамерного типа

Материально-техническая база казахстанской уголовно-исполнительной системы устарела и требует обновления, констатировал заместитель министра внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«34 шагом Плана нации предусматривается модернизация пенитенциарной инфраструктуры. Это потребует огромных финансовых затрат, которые мы не можем позволить себе в пределах госбюджета. Поэтому решение поставленных задач принято осуществить на принципах ГЧП - привлечение малого и среднего бизнеса», - сказал он на пресс-конференции в правительстве.





При этом замглавы ведомства констатировал, что имеющиеся на территории страны учреждения уголовно-исполнительной системы построены еще в советское время.





«Сегодня наши учреждения далеки от международных стандартов, так как построены 3-4 десятка лет тому назад - в советское время. За последние 25 лет ни одно учреждение уголовно-исполнительной системы нового типа не было построено. В основном они были переориентированы, либо был проведен капитальный ремонт. Сейчас требуется обеспечить строительство учреждений нового типа, чтобы обеспечить с отрядного на покамерное содержание осужденных», - указал он.





В настоящее время, по его словам, в РК насчитывается 86 учреждений, исполняющих наказание. Министерством внутренних дел РК с 2014 года по настоящее время принято решение закрыть 8 учреждений.





«Уже закрыты учреждения в Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской областях, в Актобе и Атырау. В текущем году также мы планируем закрыть еще одно учреждение в Северо-Казахстанской области. Это все связано с уменьшением осужденных и с гуманизацией нашего законодательства, и то, что эти тюрьмы не соответствуют нормам содержания осужденных», - пояснил спикер.





Как сообщил Е. Тургумбаев, сегодня разработаны типовые проекты учреждений с покамерным содержанием на 1,5 тысячи мест в пяти климатических регионах.





«Акиматами регионов выделены земельные участки - это Карагандинская, Актюбинская, Кызылординская, Западно-Казахстанская, Южно-Казахстанская области и в городе Астане. Совместно с министерствами экономики и финансов изыскиваются наиболее рациональные пути строительства новых учреждений», - заключил он.





Автор: Ксения Давыдова, Астана