Мать-кукушка или ошибка врачей: новые подробности о "смерти" младенца в роддоме

В Управлении здравоохранения Акмолинской области опровергают слова женщины о том, что в роддоме ей сообщили о смерти ребенка.

Акмолинское областное управление здравоохранения опровергает информацию матери, утверждающей, что 14 лет назад после родов в перинатальном центре ей сообщили о смерти ребенка, передает передает Zakon.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций.





Напомним , 2 августа Прокуратура Акмолинской области распространила информацию, согласно которой работники перинатального центра лишили девочку родительской заботы из-за сообщения матери о якобы смерти новорожденной из-за недовеса. В Управлении здравоохранения Акмолинской области опровергают слова женщины.





В ведомстве предоставили документацию, которая подтверждает, что 9 октября 2003 года на скорой в приемный покой перинатального центра Кокшетау в потужном периоде. была доставлена девушка, 1983 года рождения (на момент родов ей было 20 лет). Согласно документации, все сведения записывались со слов роженицы, так как у нее отсутствовали документы удостоверяющие личность.





"Через пять минут после доставки роженицы произошел поздний самопроизвольный выкидыш в сроке 26-27 недель живым плодом женского пола весом 930 грамм. В родзале дежурили врач акушер-гинеколог, акушерка, врач-неонатолог. Все врачи в настоящее время продолжают работать в областном перинатальном центре", - сообщили в РСК.





После рождения девочка была переведена в отделение реанимации для проведения интенсивной терапии. Находилась она там до 7 ноября, затем ее перевели для дальнейшего выхаживания в отделение патологии новорожденных. Там ребенок пробыл до 16 февраля 2003 года. Отмечается, что за время нахождения девочки в больнице, ее состоянием никто не интересовался. Мать выписали домой 11 октября 2003 года.





"13 октября проведен повторный патронаж родильницы. Состояние оценивалось, как удовлетворительное. 7 ноября 2003 года на 29 сутки после рождения, учитывая тот факт, что ребенком никто не интересовался, был составлен акт на брошенную девочку. И 16 февраля 2003 года в стабильном состоянии с весом 4570,0 граммов ребенок был переведен в Щучинский Дом малютки через - 125 дней после рождения" , - сказано в распространенном сообщении.





"Факт сообщения о смерти плода не подтверждается медицинской документацией, так как роды произошли в родильном зале в присутствии медицинского персонала, крик у плода был, отметки о смерти плода в истории родов нет. После перевода для интенсивного лечения в отделение детской реанимации медицинскими работниками были проведены все возможные мероприятия для сохранения жизни ребенка. Кроме того, анализ медицинской документации выявил, что женщина не встала на учет по беременности, не обследовалась, не наблюдалась, была студенткой, поздно вызвала машину скорой помощи. Все вышеизложенное в определенной степени может свидетельствовать о незаинтересованности женщины в данной беременности ", - прокомментировала исполняющая обязанности руководителя Управления здравоохранения Акмолинской области Сауле Кисикова.





В свою очередь, в Управлении образования Акмолинской области пояснили, что пока девочка находилась в детском доме все меры по розыску матери предпринимались. Но поиск усложнила смена фамилии женщиной. Мать нашли в феврале 2017 года.



