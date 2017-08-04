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На Qaz talks в Талдыкоргане о духовной модернизации казахстанцев выскажутся эксперты

4 августа 2017, 13:22

Мероприятие будет проходить во Дворце школьников г.Талдыкорган в 17.00.

Алматинская область осваивает новую форму сотрудничества государственных органов, средств массовой информации и населения. Перенимая опыт Службы центральных коммуникаций МИК РК, впервые на региональном уровне проведут площадку смелых идей и открытого диалога QazTalks.

Первой темой Qaz talks в Талдыкоргане станет программная статья Президента РК «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». Своим мнением о том, как должна проходить духовная модернизация казахстанцев выскажутся известные политологи, профессоры, журналисты.

Доктор филологических наук, член-корреспондент НАН РК, директор Института языкознания им. А. Байтурсынова Ерден Кажыбек затронет тему перехода казахского языка на латинский алфавит. Руководитель научно-исследовательского центра «Сакральный Казахстан» Берик Абдыгали расскажет какая работа ведется по определению сакральных мест. О сформированных ценностях в казахстанском обществе по итогам исследования методом World Values Survey сообщит политолог, управляющий директор Международного финансового центра «Астана» Нурбек Саясат.

Директор РГУ «Служба центральных коммуникаций» МИК РК Артур Нигметов расскажет о приоритетных направлениях деятельности службы, о форматах проведения мероприятий в сфере освещения государственной информационной политики.

Мероприятие будет проходить во Дворце школьников г.Талдыкорган в 17.00.

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