Высшие военные учебные заведения Казахстана готовы принять новых курсантов

Кандидаты прибыли в вуз во второй половине июля и сейчас проходят психологический отбор и сдают норматив по физической подготовке. Конкурсный отбор и зачисление будут проведены в период с 20 по 23 августа, сообщает Zakon.kz





В Казахстане функционируют три военных высших учебных заведения, осуществляющих подготовку военных специалистов по программе бакалавриата. Это Военный институт Сухопутных войск, Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи, Военный институт Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Т. Бегельдинова. За последние два года сюда поступили 1144 выпускника средних и средне-специальныхучебных заведений разных регионов страны. Сегодня эти вузы готовы принять новых курсантов.





Молодые люди, желающие поступить в военные учебные заведения, подали заявления в районные и городские управления по делам обороны по месту жительства еще до 1 апреля, и на кандидатов, достойных направления для поступления в эти вузы и признанных врачебными комиссиями годными к обучению, были оформлены соответствующие медицинские документы.





Предварительный отбор кандидатов прошел до 1 мая.





В Военном институте Сухопутных Войск ВС РК готовят офицеров по 15 специальностям – танкисты, десантники, артиллеристы, военные инженеры, офицеры воспитательных структур, мотострелковых, автомобильных войск, ракетно-артиллерийского обеспечения войск, продовольственного, вещевого обеспечения жидким топливом, специалисты бронетанкового вооружения и техники. С 2016 года появились новые специальности – менеджмент в военном деле, логистика в военном деле, юриспруденция в военном деле. Срок обучения - 4 года.





В Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи подготовка ведется по 11 специальностям - «Радиосвязь и радионавигация», «Сети связи и системы коммутации», «Радиотехника радиотехнических войск», «Автоматизированные системы управления», «Организация и технология защиты информации. Контроль защиты государственных секретов», «радиотехника зенитных ракетных войск одноканальных систем стартовое оборудование ЗРК С-75, С-125», «Радиотехника зенитных ракетных войск одноканальных систем радиотехническая батарея ЗРК С -75, С-125», «Радиотехника зенитных ракетных войск многоканальных систем. Стартовое и технологическое оборудование», «Радиотехника зенитных ракетных войск многоканальных систем. Радиотехническое оборудование», «Радиотехника. Эксплуатация ЗАК, ЗПРК, ЗРК ближнего действия и их боевое применение». С этого года будет введена новая специальность «Радиоэлектроника и инжиниринг в военном деле». Срок обучения - 5 лет.





В эти вузы могут поступать молодые люди от 17 лет до 21 года (граждане, не проходившие воинской службы), до 24 лет (военнослужащие, проходящие срочную службу), до 25 лет (военнослужащие, проходящие воинскую службу по контракту). По окончании присваивается воинское звание «лейтенант».















