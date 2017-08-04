«Шымкентмай» при финансировании БРК планирует наращивать экспорт растительного масла в Китай

В целом география экспорта предприятия, помимо КНР, в настоящее время включает Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Иран, Афганистан, Россию.

«Банк Развития Казахстана» (дочерняя структура Холдинга «Байтерек», БРК) в рамках госпрограммы «Нұрлы Жол» открыл финансирование предэкспортных операций АО «Шымкентмай» в сумме 3 млрд тенге сроком до 2 лет.





Как сообщила Служба по связям с общественностью БРК, предоставляемый займ позволит компании расширить географию сбыта своей продукции, а также увеличить объемы ее экспорта, включая такие новые направления, как Китай и Афганистан.









«Предэкспортное финансирование со стороны БРК позволит заемщику произвести своевременный закуп семян масличных культур у отечественных производителей для дальнейшей переработки, а также реализации на внешних рынках растительного масла и побочных продуктов. Закуп сырья нового урожая необходим, чтобы компания могла планировать производственную программу на предстоящий период, а также свою экспортную стратегию. Поскольку «Шымкентмай» является крупнейшим в Казахстане производителем продуктов переработки масличных культур, кредитование предэкспортных операций предприятия в целом повышает экспортный потенциал агропромышленного комплекса нашей страны», - отметил Старший банкир БРК Владимир Ли.





В свою очередь, финансовый директор АО «Шымкентмай» Наталья Харипова подчеркнула, что одним из перспективных экспортных направлений для компании является Китай.









«Казахстанские продукты питания – синоним экологически чистого продовольствия для потребителей КНР. Мы имеем опыт поставок растительного масла в эту страну. Для компании важно развивать экспорт готовой продукции на обширный китайский рынок при финансовом партнерстве с БРК», - добавила Н.Харипова.





Доля Китая в объеме экспортной выручки «Шымкентмай» увеличилась до 15,6% по итогам первого полугодия т. г. с 11,3% за 2016 год. В целом география экспорта предприятия, помимо КНР, в настоящее время включает Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Иран, Афганистан, Россию и другие страны. Планируемый объем экспортных поставок продукции на 2017 год составляет около 15 000 тонн растительных масел.









В настоящее время «Шымкентмай» производит около 25 000 тонн растительного масла в год, кормового шрота – около 50 000 тонн, около 7 000 тонн хозяйственного мыла. Более 50% выручки компания получает за счет экспортных поставок продукции. За первое полугодие т. г. объем поставок продукции АО «Шымкентмай» на зарубежные рынки составил более 5 млрд тенге, что на 1,7 млрд тенге больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.



