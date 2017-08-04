МВД до конца года обеспечит видеорегистраторами все дорожные патрули

Видеорегистратор беспристрастно фиксирует как действия полицейского, так и самого водителя.

Наличие видеорегистраторов у полицейских является требованием времени, считает заместитель министра внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz.





«Очень много жалоб к нам поступает на действия наших полицейских. Часто злоупотребление полномочиями, превышение власти и грубость - это три самых основных критерия, на которые у нас идут жалобы. Поэтому буквально до конца этого года мы на 100% обеспечим видеорегистраторами дорожно-патрульную полицию. Потому как именно полицейские в основном встречаются с гражданами, налагают административные взыскания», - сказал он на пресс-конференции в правительстве.





По его словам, по линии дорожной безопасности в этом году составлено около миллиона протоколов.





«Естественно, возникают спорные вопросы - каждый водитель старается оспорить законность действий полицейского, поэтому видеорегистратор именно тот предмет, который беспристрастно фиксирует как действия полицейского, так и самого водителя», - пояснил замглавы ведомства.





Он отметил, что в этом году были введены изменения и дополнения в закон «О дорожном движении», где дали право водителям при конфликтной ситуации, либо несогласии с действиями полицейского проводить видеосъемку.





«Тем самым мы идем на то, чтобы не было злоупотреблений со стороны полиции и, естественно, принципа неотвратимости наказания. Полицейские вечером сдают видеорегистраторы, и выгрузка данных из них проводится не самим полицейским, а ответственным лицом, которое отвечает за материально-техническое обеспечение. Все записи архивируются, которые были сделаны. Если водитель обжаловал действие полицейского, мы всегда можем это взять и посмотреть. На сегодняшний день количество жалоб и заявлений от граждан на действия полицейских, у которых есть видеорегистраторы, практически прекратились», - отметил Е. Тургумбаев.





По его словам, применение видеорегистраторов уже дает положительные эффекты.





«Так, с начала текущего года было зарегистрировано по республике более 100 тысяч правонарушений, из которых свыше тысячи относятся к разряду уголовных. Запись с таких видеорегистраторов используется в качестве доказательств виновности подозреваемых. Также видеорегистраторы фиксируют все действия полицейских в течение дня, что дисциплинирует его, а также и правонарушителя. Уже приобретено более 10,5 тысяч видеорегистраторов, еще свыше 3,5 тысяч мобильных и носимых видеорегистраторов планируется приобрести в 2017 году», - заключил замминистра.





Автор: Ксения Давыдова, Астана