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В Костанайской области завершается строительство мавзолея Кейки батыра

4 августа 2017, 14:27

Также идет к завершению реконструкция мавзолея казахского педагога-просветителя и писателя Ыбрая Алтынсарина.

Останки героя национально-освободительного движения 1916 года Кейки батыра будут храниться в мавзолее, возведение которого подходит к завершению в Костанае. Об этом в Службе центральных коммуникаций сообщил руководитель областного управления культуры Ерлан Калмаков, передает Zakon.kz со ссылкой на информацию СЦК.

На торгайской земле сейчас также идет к завершению реконструкция мавзолея казахского педагога-просветителя и писателя Ыбрая Алтынсарина.

- Построенному в 1992 году мавзолею Алтынсарина требовался капитальный ремонт. Аким области выделил 80 миллионов тенге из бюджета. Эти два мавзолея предложены в перечень сакральных объектов Казахстана республиканского значения, - сказал спикер.

В сентябре текущего года ожидается открытие памятника известному полководцу и дипломату, одному из верных соратников Абылай хана Шакшак Жанибеку.

- Это первый человек, получивший звание тархана от Российской империи за приложенные усилия во взаимодействии между двумя странами. Уже через считанные дни гостей Костаная у аэропорта будет встречать памятник батыра, - сообщил спикер.

Резюмируя свое выступление Ерлан Калмаков подчеркнул, что у каждого народа и цивилизации есть святые места и бессмертные герои, носящие общенациональный характер.

- Работа по возрождению, реставрации памятников и исторических мест, образующих каркас нашей национальной идентичности, будет продолжена в рамках организаций проекта сакральной географии Казахстана, - заключил спикер.

Напомним, череп одного из лидеров национально-освободительного движения 1916 года Кейки батыра, хранившийся в Кунсткамере в Санкт-Петербурге, перевезли в Казахстан в октябре прошлого года. Кейки-батыр — предводитель повстанческой армии национального освободительного движения 1916 года. Октябрьскую революцию он не признал, в апреле 1923 года был убит бойцами Красной армии. Вопрос возврата исторического артефакта обсуждался с российской стороной долгие годы.

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Фото: alau.kz

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