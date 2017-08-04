В Ордабасинском районе ЮКО назначен новый аким

Сегодня аким области Жансеит Туймебаев по согласованию с Администрацией Президента РК и с согласия районного маслихата представил активу Ордабасинского района нового акима, передает пресс-служба акима ЮКО.





Распоряжением акима Южно-Казахстанской области на должность акима Ордабасинского района назначен Рашид Усипханович Кайпжанов.









Пожелав успехов на новой должности, глава региона поручил новому акиму эффективно и своевременно выполнять поручения Главы государства по повышению социально-экономического благосостояния населения Ордабасинского района. Наряду с этим, поручил привлечь инвестиции, открыть новые рабочие места на пути развития экономики района. Вместе с тем, глава региона выразил благодарность предыдущему акиму Алмасбеку Мамытбекову за проделанную работу и внесенный им вклад в развитие района.





«В Ордабасинском районе сосредоточено большое количество крупных предприятий и индустриальных зон области. Кроме того, район пересекает автомагистраль Западный Китай -Западная Европа. Вместе с этим, налажено железнодорожное сообщение. Используя эти возможности, вполне можно улучшить показатели экономического развития региона. Наряду с этим, имеются населенные пункты, в которых не решены вопросы инфраструктурных-коммунальных нужд, то есть, воды, света, дороги. Новому руководителю района возложены вопросы строительства объектов сервисной службы вдоль трассы и развития объектов туристской направленности в современном виде. Помимо этого, поручаю улучшить сферу образования и сельского хозяйства», - сказал Жансеит Туймебаев.





Рашид Усипханович Кайпжанов родился 2 января 1970 года, образование высшее, квалификация по специальности - инженер-механик. Является выпускником Национальной школы государственной политики Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан, имеет академическую степень магистра социальных наук.









Трудовую деятельность начал в 1986 году рабочим колхоза Тельман Сарыагашского района Южно-Казахстанской области.





1992-2011 годы работал менеджером малого предприятия «USKAZ-IMEX», являлся членом производственного кооператива «Акжар», занимал должности заместителя председателя сельского хозяйства «Енбек», акима сельского округа Акжар Сарыагашского района Южно-Казахстанской области.









С января 2011 года занимал должность заместителя акима Сарыагашского района Южно-Казахстанской области.



