На Украине задержали двух подозреваемых в подготовке теракта
4 августа 2017, 14:38
В СБУ утверждает, что задержанные якобы подходили подготовку на территории России.
Украинские правоохранители задержали двух мужчин, которых подозревают в организации теракта в Одессе, сообщила в пятницу пресс-служба Службы безопасности Украины, передает РИА Новости.
"Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией задержали организаторов и участников террористического акта в Одессе", — говорится в сообщении.
По данным СБУ, 24 июня в центре Одессы неизвестные взорвали автомобиль, в котором, по предварительным данным экспертизы, было заложено шестьсот граммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте. В тот же день правоохранители задержали вблизи линии разграничения в Донбассе двух мужчин.
Ведомство утверждает, что задержанные якобы подходили подготовку на территории России.
Как отмечается, возбуждено уголовное дело по статье 258 "террористический акт" Уголовного кодекса Украины, обоим задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
Фото © РИА Новости / Стрингер
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4871588-f0f7555a7a156dc4634f6cbc05accd77
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...