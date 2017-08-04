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На Украине задержали двух подозреваемых в подготовке теракта

4 августа 2017, 14:38

В СБУ утверждает, что задержанные якобы подходили подготовку на территории России.

Украинские правоохранители задержали двух мужчин, которых подозревают в организации теракта в Одессе, сообщила в пятницу пресс-служба Службы безопасности Украины, передает РИА Новости.

"Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией задержали организаторов и участников террористического акта в Одессе", — говорится в сообщении.

По данным СБУ, 24 июня в центре Одессы неизвестные взорвали автомобиль, в котором, по предварительным данным экспертизы, было заложено шестьсот граммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте. В тот же день правоохранители задержали вблизи линии разграничения в Донбассе двух мужчин.

Ведомство утверждает, что задержанные якобы подходили подготовку на территории России.

Как отмечается, возбуждено уголовное дело по статье 258 "террористический акт" Уголовного кодекса Украины, обоим задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Фото © РИА Новости / Стрингер

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