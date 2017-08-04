В букмекерских конторах Казахстана могут запретить алкоголь

Ответственный секретарь Министерства культуры и спорта РК Куатжан Уалиев рассказал о некоторых запланированных в рамках концепции законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам физической культуры и спорта РК» переменах , передает корреспондент МИА «Казинформ»





В частности, по словам ответсека, одной из мер по борьбе с деятельностью букмекерских контор, станет возможным запрет на продажу алкоголя.





«На наш взгляд, совмещение данных видов деятельности с возможностью реализации алкогольной продукции является недопустимым, и оказывает крайне негативное влияние на молодежь», - сказал он.





По словам Уалиева, в законе «О государственном регулировании, производстве и обороте этилового спирта и алкогольной продукции» предлагается ввести запрет на реализацию алкогольной продукции в букмекерской конторах и тотализаторах.





«Их деятельность позиционируется как способ косвенного повышения интереса к занятию спортом и здоровому образу жизни. Между тем, в отдельных букмекерских конторах и тотализаторах реализуются или даже вовсе бесплатно предоставляются алкогольные напитки. Это делается как маркетинговых целях, так и для подавления чувства восприятия у игрока, что, в итоге, вынуждает его увеличивать размеры ставок», - пояснил Уалиев.



