В Енбекшиказахском районе Алматинской области проведена диспансеризация жителей села Нура

Данное мероприятие проведено при совместном участии Общественного фонда «Асар-Береке» и Казаxстанско-Российского университета под руководством ректора Нурлана Джайнакбаева, сообщает Zakon.kz





Организатором оказания медицинской помощи сельчанам является уроженка аула Нура, руководитель Общественного фонда "Зар Бота" Аида Кумашева.





Несмотря на то, что фонд начал функционировать сравнительно недавно, это не первая оказанная помощь жителям аула. Основное направление деятельности фонда – оказание медицинской помощи детям-сиротам, матерям-одиночкам, а также многодетным, социально-незащищенным семьям. Однако в этот раз помощью было охвачено все население аула, так как большинство его жителей не имеют постоянного места работы. Во-вторых, им для получения медицинской помощи приходится ездить за сотню километров в районный центр Иссык.





Для проведения диспансеризации, в сельский медпункт прибыли два кардиолога, невропатолог, гинеколог, офтальмолог, лор, также сюда были доставлены оснащенная аппаратура УЗИ, рентген аппаратура. Прием граждан проводился в течение трех дней.





Из 126 человек, проверенныx на сердечно-сосудистые заболевания, у 59-ти выявлены патологии, одного пожилого больного в экстренном порядке госпитализировали в районную больницу.





Из пациенток врача-гинеколога 23 женщины после ультразвукового исследования получили дальнейшие рекомендации и направления для лечения. Желающиx проверить зрение и получить консультацию специалиста уxо-горло-носа было в избытке.





В целом в ходе диспансеризации более четырехсот жителей села прошли медицинский осмотр и получили помощь высококвалифицированных медицинских работников.





Выявленным двоим малышам с врожденным пороком сердца и женщине, страдающей псиxическим заболеванием, будет оказана дальнейшая медицинская помощь.





Жители села выразили благодарность организаторам этого мероприятия и врачам.







