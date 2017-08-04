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В Минюсте пообещали увеличить число терминалов по оплате долгов

4 августа 2017, 15:01

В настоящее время 150 казахстанцев воспользовались услугами этих терминалов.

"Казпочта" приобрела несколько десятков терминалов для оплаты долгов "невыездных" граждан Казахстана за рубеж в аэропортах, также к оплате долгов вскоре смогут подключиться комбанки страны, сообщил заместитель министра юстиции Казахстана Жанат Ешмагамбетов, пишет Sputnik Казахстан.
В настоящее время терминалы, с помощью которой "невыездные" казахстанцы могут оперативно оплатить свои долги, установлены в пяти аэропортах Казахстана – в Астане, Алматы, Караганде, Шымкенте и в Актау.

"Конечно, этого количества (терминалов – прим.) пока еще недостаточно, но, по информации "Казпочты", уже закуплено несколько десятков платежных терминалов, которые в этом году будут установлены во всех аэропортах, где есть международные вылеты, а также на крупных погранпереходах, железнодорожных и автомобильных. Также можно оплатит через кассу или мобильное приложение", — сообщает Ешмагамбетов.

По сведениям пресс-службы Минюста, в настоящее время 150 казахстанцев воспользовались услугами этих терминалов.

Фото: informburo.kz

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