За ошибки в работе судей спрос будет строгий и персональный - председатель суда Алматы

Алматинским городским судом подведены итоги отправления правосудия судами города в первом полугодии 2017 года





Итоги для представителей СМИ озвучил вновь назначенный председатель Алматинского городского суда Нургазы Абдиканов. Так, по его данным, на сегодня в городе Алматы работают 264 судьи, из которых 48 судей имеют стаж работы более 20 лет, 118 судей имеют стаж от 5 до 20 лет, у 52 судей стаж не превышает 3 лет.





"Хотел бы подчеркнуть, что в работе судов нет первостепенных и второстепенных задач. Поставленные главой государства требования к судьям - это задачи, безусловно, высокого уровня, потому что вся деятельность судебной системы направлена на защиту законных прав граждан, их свобод и достоинства", - отметил Абдиканов.





Нагрузка судов Алматы неуклонно растет и превышает средние показатели по Казахстану. Количество поступивших в суды города дел приблизилось к стотысячному рубежу - это практически показатель 5-летней давности за весь 2012 год.

За 6 месяцев судами Алматы рассмотрено 97 521 дел, из которых 78 750 гражданских (за весь 2012 год - 79 693 гражданских), 15 973 административных и 2 798 уголовных (за весь 2012 год было рассмотрено 2638 уголовных дел).





"Даже в сравнении с 2016 годом отмечается значительное увеличение дел. В первом полугодии окончено производством 71 039 гражданских дел, против 48 779 прошлого года. Уголовных дел поступило 2798, что на 22% больше чем в 2016 году. В ходе мониторинга установлено, что из общего количества дел лишь малая часть подвергается изменению или отмене ввиду признания законными оспариваемых судебных актов судов первой инстанции", - продолжил отчет председатель Алматинского городского суда.





Вышестоящими инстанциями признаны законными и обоснованными 98,4% судебных актов по уголовным делам и 98,9% по гражданским делам. Во многих случаях причинами отмен и изменений приговоров в 2017 году стали изменения законодательства, декриминализация отдельных составов преступлений, применение закона об амнистии, возмещение ущерба потерпевшим на стадии апелляционного рассмотрения уголовных дел.





"Данные показатели свидетельствуют о стабильной работе судов первой и апелляционной интстанции в новых правовых условиях, в большинстве случаев согласием сторон с вынесенным судебным актом, а показатель количества измененных решений (определений) в апелляционном порядке - о законности и обоснованности обжалованных судебных актов. Вместе с тем качество отправления правосудия будет под постоянным контролем. Если есть ошибки в работе судей, то спрос будет строгий и персональный. За грубые нарушения закона при отправлении правосудия судьи будут нести персональную ответственность в каждом конкретном случае", - заверил Абдиканов.





Судами Алматы в целях активизации разрешения споров мирным путем проведена значительная работа, и в настоящее время нарабатывается опыт в этом направлении. К примеру, на интернет-ресурсах судов будет размещена информация о проведении пилотного проекта по внедрению обязательной медиации по отдельным категориям споров, будут созданы мобильные группы из числа действующих судей и активизированы мероприятия информационного характера.





"Для широкого применения судами альтернативных способов разрешения споров мною уже дано поручение принять действенные меры по улучшению работы в данном направлении, повсеместно организовать и провести Дни открытых дверей, а также круглые столы с участием медиаторов и адвокатов, активно разъяснять населению преимущество примирительных процедур", - отметил председатель Алматинского городского суда.





Также внимание было уделено участию прокуроров в судах. Наблюдается сокращение в связи с тем, что нормами ГПК обязательное участием прокурора исключено из ряда категорий дел (об оставлении на работе, о взыскании зарплаты, о выселении из жилища без предоставления другого, о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью). Таких дел с вынесением приговора рассмотрено 975, в отношении 1256 человек. Из них в отношении 28 лиц вынесены оправдательные приговоры: 24 по делам частного обвинения. Кроме того прекращено производством 1087 дел в связи с применением амнистии и примирением сторон.





Наиболее острым остается вопрос об уровне карательной практики. К лишению свободы в 1 полугодии приговорено 536 человек (32,4%). При этом криминогенная обстановка остается стабильной, что свидетельствует о взвешенной судебной практике.





"Судьи дифференцированно подходят к применению лишения свободы, которое, как правило, назначается ранее судимым лицам, совершившим преступления в период пробационного контроля, рецидивистам, лицам без определенного места жительства в РК, а также иностранцам, совершившим тяжкие преступления. Суды стали чаще применять альтернативные виды наказаний. Так, осуждены к штрафу 137 лиц (8,3%), ограничению свободы - 518 лиц (31,3%), к условному наказанию 159 лиц (9,6%)", - озвучил статистику Абдиканов.





По его словам, анализ деятельности судов показал, что предстоит провести еще достаточно большую работу, чтобы добиться реального улучшения результатов отправления правосудия.



