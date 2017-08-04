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Гигантская чайка сорвала прогноз погоды на канадском телеканале

4 августа 2017, 15:18

Вначале ведущая попыталась игнорировать появление чайки, но потом рассмеялась.

Гигантская чайка сорвала прогноз погоды на канадском телевидении, пишет Huffington Post, передает РИА Новости.

Птица неожиданно появилась во время прямого эфира на фоне панорамного вида Ванкувера и практически "вытеснила" ведущую из кадра.

Вначале ведущая попыталась игнорировать появление чайки, но потом рассмеялась.

"Это очень отвлекает", — заметила она.


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