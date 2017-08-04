Наблюдается рост числа ДТП с участием пешеходов - ДВД Алматинской области

Анализ состояния дорожной безопасности показал, что обстановка на автодорогах области остается сложной. В текущем году наблюдается рост как числа дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов с 373 до 382 (или на 2,4%), так и погибших в них - с 76 до 78 (или на 2,6%) , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматинской области.





Рост количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов отмечается в Талдыкоргане, где за 7 месяцев количество ДТП выросло на 22,2% (с 36 до 44), по погибшим - на 75,0% (с 4 до 7), по раненным на 11,8 % (с 34 до 38).





Основными причинами роста ДТП с участием пешеходов является недисциплинированность самих пешеходов и нарушение правил дорожного движения водителями транспортных средств.





Личным составом МПС ДВД за отчетный период выявлено 2222 ПДД нарушений пешеходами ст.615 КоАП РК и 3995 водителей привлечены к административной ответственности по ст.600 КоАП РК.





Согласно анализу, основная доля наездов совершается по вине пьяных пешеходов.





По данным полиции, в текущем году проведено 6 оперативно-профилактических мероприятий «Пешеход», в ходе которых проводились акции по пропаганде безопасности пешеходов на дорогах (флэшмобы). Наряду с этим еженедельно (четверг-воскресенье) на территории области проводится ОПМ «Безопасная дорога».





"В этой связи, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, снижения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов в период с 3 по 4 августа проводится ОПМ "Пешеход", в котором принимают участие около 100 сотрудников ДПП, в том числе участковых инспекторов полиции. При проведении ОПМ «Пешеход» составлено административных протоколов за сутки 201, из них по ст.600 ч.1 – 14, ст. 615 – 60 ПДД", - отметили в полиции.