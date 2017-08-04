Казахстанец пожаловался на "маленьких феодалов" в Тургеньском ущелье

О каком развитии туризма может идти речь, если даже в 1990-е можно было спокойно отдыхать в горах вдоль рек.

Казахстанец Бакытжан Букарбай на своей страничке в Facebook пожаловался на "подозрительных лиц", которые взимают плату за отдых на якобы арендованное земле , передает Zakon.kz





По словам мужчины, в конце июля он поехал с семьей в Тургеньское ущелье. На экопосту отдыхающие были приятно удивлены: обращение было вежливым, чек пробили на кассовом аппарате, дали памятку и мешок для мусора.





"На этом хороший сервис закончился, равно как наше удивление. Вдоль реки в сторону гор, почти все тенистые места были "оккупированы" подозрительными лицами, которые вернули нас в нашу суровую казахскую действительность. Эти же лица вдоль дороги разложили камни, покрасили их в белый цвет, причину этого мы узнали позже. Итак, мы приехали в начале десятого часа, людей еще было мало. Мы заприметили одно небольшое место в тени около реки. Как только мы пошли туда с вещами, нас невежливо позвала женщина, которая не представилась. Она не разрешила нам занимать место, поскольку, с ее слов, она за эти земли платит аренду и поэтому тут все платно. Мы сказали ей, что нас не интересуют старые беседки около реки (другой инфрастуктуры тут не было), мы сядем где-нибудь подальше. Я не буду описывать грубую реакцию женщины, все, кто живет в Казахстане, примерно поймут, о чем я хочу сказать. В конце выяснилось, что мы тут не сможем остановиться, даже если дадим денег, поскольку до нас сюда приезжали полицейские и арендовали на целый день всю площадь "ее земель". Мы потянулись обратно к машине с вещами, пытаясь держать себя в руках и не позволить кому бы то ни было испортить настроение", - пишет Бакытжан.





"Поехали выше и отыскали маленькое место без всяких намеков на "инфраструктуру". Разложили вещи, поставили мангал, в этот момент к нам подошел парень не старше тридцати, кстати, также не представился.





- Здравствуйте, вы должны заплатить, потому что это моя земля. Видите тот белый камень на дороге? Начиная с него и до этого дерева - моя земля.





Мы в шоке.





- Земля не может быть вашей, это национальный парк и он открыт для каждого из нас.





- Я арендую эту землю.





- Хорошо, покажите договор аренды, в котором четко прописано, что участком от того камня до этого дерева, как утверждаете, распоряжаетесь вы.





- Вы хотите унизить меня?





- Нам нет до вас дела. Просто покажите правопредоставляющий документ и пробейте нам чек.





- Я третий год уже работаю здесь и без кассового аппарата.





- А почему без него? Мы вот платим налоги, а почему вы не платите?





- Я тут отвечаю за участок, убираю мусор.





- А почему он везде тут разбросан?





- Не успел я убрать, люди все время его бросают.





- Мы только пришли, до нас сегодня никого еще не было, а мусор лежит.





- Брат, я семью кормлю, тебе жалко 1000 тенге?





- Мы тоже кормим свои семьи, но беспределом не занимаемся. Предоставьте документы и к вам вопросов не будет.





- Ладно, приятного отдыха", - описал мужчина диалог с неким парнем.





"Он ушел, но до вечера мимо нас все время ходили какие-то подозрительные ребята и терроризировали: мол, сейчас подойдет сам хозяин и тогда будем разбираться. В начале года я был в Талдыкоргане и слушал отчет акима Алматинской области Амандыка Баталова перед населением. Даже успел задать вопрос о развитии туризма в области. Он рассказал о предпринимаемых для этого мерах и обещал, что они будут делать все от них зависящее, чтобы туристам в области было хорошо. О каком развитии туризма может идти речь, если даже в 1990-е можно было спокойно отдыхать в горах вдоль рек, а сейчас тебе "выносят мозг" маленькие феодалы, намекающие на то, что средневековье в Казахстане еще не закончилось?! Предлагаю разобраться с этим безобразием и определиться: у нас цивилизованное отношение к вопросу или же достаточно дикого подхода к нему?"





На возмущение Бакытжана ответили в Иле-Алатауском национальном природном парке.





"Для осуществления туристской и рекреационной деятельности участки национальных парков предоставляются физическим и юридическим лицам в долгосрочное пользование на срок до 49 лет и краткосрочное пользование на срок до 5 лет и только в зонах туристской, рекреационной и ограниченной хозяйственной деятельности (на основании «Правил осуществления туристской и рекреационной деятельности в государственных национальных природных парках и выдачи разрешения на использование под объекты строительства участков государственных национальных природных парков, предоставленных в пользование для осуществления туристской и рекреационной деятельности» утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 ноября 2006 года №1063) в соответствии с генеральным планом развития инфраструктуры национального парка.

В настоящее время в Иле-Алатауском ГНПП, Тургенского филиала, Тургенского лесничества имеются 4 долгосрочных и 6 краткосрочных землепользователей, с которыми были заключены договора, а также на территории Иле-Алатауского ГНПП функционируют посторонние землепользователи, земли которых находятся в частной собственности.

Пользователи (арендаторы) земельных участков вправе взимать плату за услуги по предоставлению облагороженных и обустроенных мест отдыха.

Помимо вышеуказанного на территории имеются беседки, детские, смотровые, футбольные и волейбольные площадки, столы-скамейки и другие элементы благоустройства, установленные национальным парком для бесплатного пользования отдыхающими и посетителями Иле-Алатауского ГНПП.

После Вашего обращения в Генеральную прокуратуру РК, МСХ РК и Акимат Алматинской области поступило письмо в Иле-Алатауский ГНПП. В связи с чем, сотрудниками национального парка был осуществлен выезд на территорию Тургеньского ущелья. В итоге осмотра выяснялось, что данные беседки принадлежат национальному парку.

По данному инциденту администрацией национального парка принимаются меры в отношении недобросовестных людей, которые занимаются незаконным сбором денег у посетителей и отдыхающих.

Во избежание подобных ситуаций в будущем, информируем Вас о том, что посетитель вправе требовать договор аренды земли, а землепользователь обязан предоставить его. В случае непредоставления договора аренды, посетитель вправе отказаться от оплаты. Кроме того, сотрудниками (лесничими, инспекторами обходов, инспекторами-оперативниками, мастерами по рекреации и туризма) национального парка ведется патрулирование территории, работа с отдыхаюшими и посетителями о правилах пребывания в национальном парке. В связи с чем, вы вправе обратится к ним за разъяснениям аналогичных вопросов".



