Сагинтаев ознакомился с мерами по развитию туристического потенциала Акмолинской области

Во время посещения базы лыжного спорта он оценил ход строительства и заслушал доклад о текущей ситуации на объекте.

В ходе рабочей поездки в Акмолинскую область Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев посетил строительство новой Республиканской базы лыжного спорта в городе Щучинск, ознакомился с состоянием санаторно-курортных объектов, достопримечательностей и туристической инфраструктуры поселка Бурабай, а также оценил качество ремонта на одном из участков автомобильной дороги «Щучинск – Боровое» , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт главы Кабмина primeminister.kz.





Во время посещения базы лыжного спорта Бакытжан Сагинтаев оценил ход строительства и заслушал доклад о текущей ситуации на объекте и планируемых сроках завершения работ. Комплекс зданий и сооружений объекта размещён на территории 140,5 га и в настоящее время его готовность составляет более 90%. На новой Республиканской базе лыжного спорта планируется проводить международные соревнования и тренировки по лыжным гонкам, биатлону, лыже-роллерному спорту.





Затем, Премьер-министр ознакомился с санаторно-курортными объектами и достопримечательностями государственного национального природного парка Бурабай.





Кроме того, Бакытжан Сагинтаев рассмотрел результаты реконструкции участка на 16–18 км автомобильной дороги «Щучинск – Боровое», которая была проведена с апреля по июль 2017 года. Аким области Малик Мурзалин представил отчет о ходе проведенной реконструкции и дальнейших планах по ремонту дорог региона в целом.





Развитие туристического потенциала является одним из направлений при формировании новой модели экономического роста, которая была обозначена в послании президента Н. Назарбаева «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». В этой связи правительство проводит комплексную работу в этой сфере.





Отметим, основным документом по развитию ЩБКЗ является Системный план развития Боровской курортной зоны до 2020 года, разработанный с участием международных экспертов. План предусматривает развитие пяти основных зон благоприятных для инвестиций.





Среди них перспективная зона массового отдыха озере Чебачье, зона для туризма премиум-класса на оз. Щучье, центр конного спорта и детского оздоровительного туризма на оз. Катарколь, экоаул в п. Сарыбулак, а также Кемпинг на оз. Жукей.



