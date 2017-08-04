Бакытжан Сагинтаев прибыл с рабочей поездкой в Акмолинскую область

В первую очередь он посетил молочно-товарную ферму и посевные угодья ТОО «Есиль Агро».

По поручению главы государства Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев прибыл в Акмолинскую область с рабочей поездкой, где ознакомится с ходом реализации задач послания президента «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» и программной статьи «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт главы Кабмина primeminister.kz.





Бакытжан Сагинтаев в первую очередь посетил молочно-товарную ферму и посевные угодья ТОО «Есиль Агро», где ознакомился с технологическими особенностями сельскохозяйственного производства и дальнейшими перспективами развития предприятия.





Он ознакомился с производственными процессами предприятия и выставкой готовой продукции. Премьер-Министра проинформировали, что в дальнейшем здесь планируется расширение производственных мощностей в 2 раза и доведение дойного стада до 2400 голов.





После этого Бакытжан Сагинтаев побывал на полях ТОО «Есиль Агро», где заслушал доклад руководителя управления сельского хозяйства Акмолинской области Мурата Балпана о состоянии посевов.





Стоит отметить, что согласно Посланию Президента РК «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» создание подобных предприятий должно стать одним из ключевых направлений при формировании новой модели экономического роста в стране. В этой связи, на сегодняшний день комплексная поддержка отечественных сельхозпроизводителей оказывается в рамках госпрограммы развития АПК на 2017-2021 годы, в которой предусмотрено льготное кредитование и другие механизмы поддержки.





Сегодня Премьер-министр РК также ознакомится с работой производственных и сельскохозяйственных предприятий, объектов спорта и туристической инфраструктуры, среди которых АО «Тыныс», республиканская база лыжного спорта города Щучинск, а также туристические объекты поселка Бурабай.





Ожидается, что Бакытжан Сагинтаев проведет совещание по вопросам развития Щучинско-Боровской курортной зоны, встречу с членами Регионального совета Палаты предпринимателей «Атамекен» по вопросам развития МСБ, а также совещание о ходе реализации Программы продуктивной занятости и массового предпринимательства и социального проекта «Cерпін».





Кроме того, Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев ознакомится с работой Центра занятости города Кокшетау и качеством реконструкции автомобильной дороги «Щучинск – Боровое».



