Законом предусмотрен порядок восстановления утраченного судебного производства

Под судебным производством понимается совокупность процессуальных и иных документов, образующих материалы дела. Ряд таких документов, к примеру, решение суда, определение о прекращении производства по делу, являются основанием для возникновения, изменения или прекращения процессуальных и материальных прав и обязанностей лиц, участвовавших в деле.

Другие документы, такие как протокол судебного заседания, письменные доказательства, могут содержать важные для участников судебного разбирательства сведения, поэтому у них может возникнуть необходимость в получении их копий. Однако в силу различных причин как объективного характера, таких как пожар, затопление, так и субъективного, а именно умышленные или неумышленные действия людей, уничтожение производства ввиду истечения срока хранения, судебное производство может быть утрачено, и получение необходимого документа становится невозможным.

Поэтому законом предусмотрен порядок восстановления утраченного судебного производства. В Гражданском процессуальном кодексе РК он определяется гл. 50 подраздела 6.

Судебное производство может быть утрачено полностью или частично. При этом закон говорит только об оконченных судебных производствах, т.е. о тех, по которым принято решение суда или вынесено определение о прекращении судебного производства по делу. Иные судебные производства, к примеру, утраченные до рассмотрения дела по существу, не подлежат восстановлению. Истец в этом случае вправе предъявить новый иск. В определении суда о возбуждении дела по новому иску в связи с утратой судебного производства данное обстоятельство должно быть обязательно отражено.

Дело о восстановлении утраченного судебного производства возбуждается по заявлениям лиц, участвующих в деле, либо прокурора. Если указанная заявителем цель обращения не связана с зашитой его прав и законных интересов, суд отказывает в возбуждении дела.

Рассмотрение заявления о восстановлении утраченного судебного производства не ограничивается сроком его хранения. Однако, в случае обращения с таким заявлением в целях его исполнения, если срок предъявления исполнительного листа к исполнению истек и судом не восстанавливается, суд прекращает производство по делу.