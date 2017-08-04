|
Законом предусмотрен порядок восстановления утраченного судебного производства
Под судебным производством понимается совокупность процессуальных и иных документов, образующих материалы дела. Ряд таких документов, к примеру, решение суда, определение о прекращении производства по делу, являются основанием для возникновения, изменения или прекращения процессуальных и материальных прав и обязанностей лиц, участвовавших в деле.
Другие документы, такие как протокол судебного заседания, письменные доказательства, могут содержать важные для участников судебного разбирательства сведения, поэтому у них может возникнуть необходимость в получении их копий. Однако в силу различных причин как объективного характера, таких как пожар, затопление, так и субъективного, а именно умышленные или неумышленные действия людей, уничтожение производства ввиду истечения срока хранения, судебное производство может быть утрачено, и получение необходимого документа становится невозможным.
Поэтому законом предусмотрен порядок восстановления утраченного судебного производства. В Гражданском процессуальном кодексе РК он определяется гл. 50 подраздела 6.
Судебное производство может быть утрачено полностью или частично. При этом закон говорит только об оконченных судебных производствах, т.е. о тех, по которым принято решение суда или вынесено определение о прекращении судебного производства по делу. Иные судебные производства, к примеру, утраченные до рассмотрения дела по существу, не подлежат восстановлению. Истец в этом случае вправе предъявить новый иск. В определении суда о возбуждении дела по новому иску в связи с утратой судебного производства данное обстоятельство должно быть обязательно отражено.
Дело о восстановлении утраченного судебного производства возбуждается по заявлениям лиц, участвующих в деле, либо прокурора. Если указанная заявителем цель обращения не связана с зашитой его прав и законных интересов, суд отказывает в возбуждении дела.
Рассмотрение заявления о восстановлении утраченного судебного производства не ограничивается сроком его хранения. Однако, в случае обращения с таким заявлением в целях его исполнения, если срок предъявления исполнительного листа к исполнению истек и судом не восстанавливается, суд прекращает производство по делу.
|
Восстановление утраченного судебного производства возможно только при достаточности собранных материалов для точного восстановления судебного постановления, связанного с утраченным судебным производством. При рассмотрении дела используются все сохранившиеся части производства, документы, в том числе и их копии, ранее выданные сторонам. Могут быть допрошены свидетели, в том числе и лица, входившие в состав суда, а также исполнявшие решение суда.
При недостаточности собранных материалов для точного восстановления судебного постановления, связанного с утраченным судебным производством, суд своим определением прекращает производство по делу и разъясняет лицам, участвующим в деле, право предъявить иск в общем порядке.
В настоящее время в судебной системе активно внедряются современные технологии. Так, судебные заседания, проводимые в открытом режиме, подлежат аудио-видеофиксации. Все судебные акты вносятся в информационную систему «Төрелік». Применение таких средств позволяет не только обеспечить полное отображение судебного процесса, его открытость, прозрачность, но и в случае утраты судебного производства - восстановить его практически в полное объеме.
Судья Бостандыкского районного суда г.Алматы Татьяна Черныш
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.