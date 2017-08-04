За незаконную лотерейную деятельность в РК могут ввести уголовную ответственность





Об этом сообщил ответственный секретарь Министерства культуры и спорта РК Куатжан Уалиев в рамках очередного заседания Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности под председательством министра юстиции Марата Бекетаева с участием представителей госорганов.





«С первого ноября 2016 года введен запрет на осуществление лотерейной деятельности лицом, не являющимся оператором лотереи. В настоящее время оператор лотереи определен, однако некоторыми недобросовестные предпринимателями данная деятельность до настоящего времени не прекращена», - говорит он.





В местах массового скопления населения по-прежнему размещаются лотерейные терминалы.





«Они фактически являются игровым автоматом, поскольку имеют схожий с азартными играми алгоритм. Однако на практике соответствующая экспертиза, проводимая органами, не подтверждают их схожесть с игровыми автоматами. Что в итоге позволяет недобросовестным лицам уклоняться от ответственности. Данная позиция была согласована с Генпрокуратурой и комитетом госдоходов»,- подчеркнул Уалиев.





«В Уголовный кодекс предлагается введение ответственности за незаконную организацию лотерейной деятельности», - заключил он.



