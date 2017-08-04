Канат Ислам объяснил смену оппонента для боя в Астане

Казахстанский боксер профессионал Канат Ислам объяснил, что произошло с ранее анонсированным американцем Джеймсом Кирклендом, а также рассказал о финальной подготовке перед вечером профессионального бокса в Астане, где он выйдет на ринг против непобежденного канадца Брэндона Кука, передает корреспондент Sputnik Казахстан.





«Что касается Киркленда, он свое согласие не дал. Возможно, в будущем мы встретимся на ринге. Мы со своей стороны сказали, что готовы выполнить со своей стороны все требования, но его менеджеры и промоутеры не выходили на связь», — сказал Канат Ислам журналистам по прибытию в Астану.





В целом, по прибытию авиарейсом из Алматы, он сказал журналистам, что в горах он тренировался совместно со сборной Казахстана, которая готовится к чемпионату мира под руководством главного тренера Мырзагали Айтжанова.





«Весь результат труда, думаю, увидим уже на ринге. Очень рад, что в столице мы будем проводить этот большой и ответственный бой. Соперник, как и я, ни разу не проигрывал. Их (соперников) нельзя считать слабыми или легкими, ко всем готовишься упорно. Что касается стиля, по моим наблюдениям, у него все качества есть как боксера», — продолжил боксер.





Он также признался, что для него бой с канадцем возможность выйти на НВО, и, помимо этого, возможность стать одной из больших фигур в мировом боксе.





«В Астане есть тренировочная база, приехали вместе с командой, тренером, завтра прибывают мои спарринг-партнеры. Финальная подготовка в основном будет направлена на спарринги. Бокс непредсказуем с первого до последнего раунда, поэтому я готовлюсь на все 12 раундов. Приложу все свои усилия. Конечно, это тяжело здесь на родной земле, тем более, на глазах болельщиков. Для меня это будет большим уроком, потому что через это тоже надо пройти», — отметил Канат Ислам.





Промоутер боксера Нельсон Лопес в свою очередь рассказал, что спарринг-партнерами Каната будут два панчера из Майями и Эквадора. По его словам, выбор пал именно на этих спортсменов, потому что они хорошие боксеры, которые готовы на давить и активно работать на тренировках. Что касается канадца, промоутер добавил, что предстоящий бой будет очень важным для казахстанца.





«Думаю, что это отличный бой для Каната. Брэндону 19 лет, у него есть большая мечта. Он такой же знаменитый в своей стране, как Канат в Казахстане. У него такие же способности, как у Каната. Это будет схватка двух хороших бойцов, которая пройдет на нашей земле, в Казахстане», — сказал Лопес.





На вопрос, ожидает ли команда Каната Ислама нокаут, тренер ответил, что это «непредсказуемо», но заверил, что казахстанский спортсмен будет биться, а результат все увидят нынешней осенью на ринге.





Ранее в конце июня сообщалось, что команда Каната Ислама ведет переговоры с американцем Джеймсом Кирклендом. Позже в июле месяце стало известно, что казахстанский боксер-профессионал выйдет на ринг против непобежденного канадца Брэндона Кука на вечере бокса в Астане.





Вечер бокса пройдет 9 сентября в рамках Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017. В главном поединке вечера соперники будут отстаивать титулы чемпиона мира по версиям WBA InterContinental и WBO-NABO в первой средней весовой категории, которыми в настоящий момент владеет Канат Ислам.





На счету 31-летнего канадского боксера — 18 проведенных поединков на профессиональном ринге. Во всех Кук одержал победы, причем 11 из них завершил досрочно.





Кроме того, стали известны фамилии боксеров, которые будут представлять Казахстан 9 сентября на вечере бокса. В частности, зрелищность мероприятию добавят еще восемь поединков с участием рейтинговых казахстанских боксеров, таких как Жанкош Тураров, Жанибек Алимханулы, Мейрим Нурсултанов, Руслан Мырсатаев, Али Ахмедов, Айдос Ербосынулы, Димаш Ниязов, Руслан Жанайбаев и другие. Они померятся силами с ведущими боксерами из разных стран.





В своем последнем поединке Канат Ислам одержал уверенную победу над мексиканским боксером Норберто Гонсалесом по прозвищу «Мексиканский демон».





Фото © Sputnik / Болат Шайхинов