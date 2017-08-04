В Минкульте вновь подняли вопрос о переносе букмекерских контор в игорные зоны

4 августа 2017, 16:22

Действующие букмекерские конторы и тотализаторы представляют собой полноценные игорные заведения.

В здании Министерства юстиции РК состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности под председательством министра юстиции Марата Бекетаева с участием представителей госорганов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Одним из актуальных вопросов стало внесение изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам игорного бизнеса. В частности, вновь поднялся вопрос о переносе букмекерских контор в игорные зоны страны.

«Снижение социальной опасности букмекерских контор и тотализаторов. Проблема чрезмерного засилья касс букмекерских контор, их деятельность тотализаторов, неоднократно являлась предметом обсуждения и обоснованной критики со стороны населения и средств массовой информации. Действующие букмекерские конторы и тотализаторы представляют собой полноценные игорные заведения, расположенные преимущественно в бывших зданиях казино с атрибутикой, присущей казино и залам игровых автоматов», — сказал в рамках своего доклада ответственный секретарь Министерства культуры и спорта РК Куатжан Уалиев.

По его словам, распространенность контор, а также использование способа повышения азартности приводит не только к появлению патологической зависимости, но и вовлечению новых людей.

«В связи с чем предлагается перенести деятельность букмекерских контор и тотализаторов игорной зоны, а также возвратиться к первоначальной редакции определения понятия «касса тотализатора» или «букмекерская контора», — отметил Куатжан Уалиев.

По мнению Уалиева, отсутствие соблазна быстрого обогащения будет способствовать решению вышеназванных проблем, а также сокращению числа зависимых людей.

Фото inform.kz

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