ДЧС Алматинской области предупредил о возможных ЧС
4 августа 2017, 16:24
4 августа на территории Алматинской области прогнозируется местами гроза, днем возможен град.
Шквальный ветер возможен в Алматинской области, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.
"На основании штормового предупреждения РГП «Казгидромет» Департамент по ЧС Алматинской области предупреждает, что 4 августа на территории Алматинской области прогнозируется местами гроза, днем возможен град, шквал. Ветер западный, юго-западный местами 18-23, порывы 30 м/с и более. В связи с этим, просим оповестить население через средства массовой информации о возможном возникновении чрезвычайной ситуации", - говорится в распространенном сообщении.
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