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БРК профинансировал 13 несырьевых экспортеров в рамках программы «Нұрлы Жол»

4 августа 2017, 16:25

Банком была утверждена специальная программа по поддержке экспортеров

«Банк Развития Казахстана» («дочка» Холдинга «Байтерек») проинформировал об инвестировании средств Национального фонда, выделенных на поддержку казахстанского несырьевого экспорта в рамках программы «Нұрлы Жол».

Банком была утверждена специальная программа по поддержке экспортеров, которая предусматривает возобновляемые кредитные линии сроком до 36 месяцев со ставкой вознаграждения – не более 9% годовых.

Как сообщил управляющий директор БРК Адиль Исмагамбетов сегодня на пресс-брифинге в Астане, в течение 2015-2016 годов БРК были выделены из Нацфонда три транша средств в общей сумме 65 млрд тенге. Дополнительно банком в прошлом году было привлечено на внутреннем рынке путем выпуска облигаций 30 млрд тенге.

«На сегодняшний день все три транша средств Нацфонда полностью освоены. Всего профинансированы операции 13-ти заемщиков по поставкам за рубеж такой продукции, как титановые слитки и сплавы, стальные трубы и арматура, кондитерские изделия, свинец, медь, цинк, серебро, желтый фосфор, тепловозы, трансформаторы и подстанции, растительное масло, безалкогольные напитки, азотные удобрения, моторные и трансмиссионные масла. Среди экспортеров-заемщиков БРК такие крупные предприятия, как «Казцинк», «Алюминий Казахстана», «Арселор Миттал Темиртау», «КазАзот», «Казфосфат»», - отметил А.Исмагамбетов.

Что касается средств, привлеченных банком от выпуска облигаций, на сегодня в свободном остатке БРК располагает 8 млрд тенге, которые планируется инвестировать до конца текущего года.



Говоря о влиянии доступного финансирования БРК на развитие несырьевого экспорта страны, банкир отметил, что экспортная выручка заемщиков БРК за период с 2015 года по первый квартал этого года увеличилась на 269 млрд тенге.

А.Исмагамбетов обратил внимание на то, что за последние три года кредитование экспортеров в обрабатывающей промышленности со стороны БРК «значительно активизировалось». Если в 2013 и 2014 годах банком были профинансированы предэкспортные операции двух компаний на сумму 14,2 млрд тенге, то за период с 2015 года по первое полугодие этого года (с учетом повторного освоения) – уже 13 заемщиков на общую сумму 223 млрд тенге.

Такую динамику в БРК в первую очередь связывают с тем, что в Казахстане создана система господдержки несырьевого экспорта.

Представитель БРК также проинформировал, что в октябре прошлого года банк пересмотрел нижний «порог» кредитования экспортных операций, учитывая потребности заемщиков. Теперь этот «порог» составляет 1 млрд тенге (около 3 млн долларов США по текущему курсу) вместо ранее действовавшего - 5 млн долларов США.


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