Стартовало производство iPhone 8
4 августа 2017, 16:31
Выпуск устройств начался согласно графику и, таким образом, задержек с началом продаж iPhone 8 возникнуть не должно.
Инсайдер Стив Хаммерстоффер (Steve Hemmerstoffer), также известный под ником OnLeaks, заявил, что Apple приступила к производству iPhone 8. Об этом написал в своем Twitter со ссылкой на собственные источники, передает Lenta.ru.
По его словам, выпуск устройств начался согласно графику и, таким образом, задержек с началом продаж iPhone 8 возникнуть не должно.
Кроме того, это означает появление еще большего количества достоверных утечек с производства. Из-за этого iPhone 8 может быть полностью рассекречен задолго до презентации.
Вместе с этим, некоторые источники утверждают, что iPhone 8 поступит в продажу с опозданием. Это связано как с нехваткой OLED-дисплеев, о которой писали The Financial TImes, а также с техническими проблемами. По словам аналитиков Deutsche Bank, инженеры компании испытывает проблемы с реализацией некоторых технологий.
Новый iPhone будет представлен осенью на ежегодной презентации Apple. По слухам, смартфон получит безрамочный OLED-дисплей. Также у него может быть беспроводная зарядка и сканер лица.
Фото: Jonathan Alcorn / Globallookpress.com
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