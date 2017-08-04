Стартовало производство iPhone 8

Инсайдер Стив Хаммерстоффер (Steve Hemmerstoffer), также известный под ником OnLeaks, заявил, что Apple приступила к производству iPhone 8. Об этом написал в своем Twitter со ссылкой на собственные источники,

По его словам, выпуск устройств начался согласно графику и, таким образом, задержек с началом продаж iPhone 8 возникнуть не должно.





Кроме того, это означает появление еще большего количества достоверных утечек с производства. Из-за этого iPhone 8 может быть полностью рассекречен задолго до презентации.





Вместе с этим, некоторые источники утверждают, что iPhone 8 поступит в продажу с опозданием. Это связано как с нехваткой OLED-дисплеев, о которой писали The Financial TImes, а также с техническими проблемами. По словам аналитиков Deutsche Bank, инженеры компании испытывает проблемы с реализацией некоторых технологий.



