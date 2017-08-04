Боевики "Аш-Шабаб" захватили один из городов на юге Сомали

Боевики радикальной группировки "Аш-Шабаб" захватили город на юге Сомали, после того, как из него вышли военные и миротворческие силы миссии Африканского союза (AMISOM), сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местных жителей,

Как сообщил один из жителей города, AMISOM и армия Сомали покинули территорию города в пятницу утром.





"В ту же минуту боевики "Аш-Шабаб" вошли в город. В городе сейчас тихо, боевики группировки находятся в каждой части города", — заявил собеседник агентства. В настоящее время не известно, по какой причине военные вышли из города.





В конце июля боевики "Аш-Шабаб" напали из засады на миротворческий конвой Африканского союза (AMISOM) в районе города Булмареер в 140 километрах к юго-западу от Могадишо. По данным Рейтер, боевики заявили, что в результате нападения погибли 39 военных миссии. Власти Сомали сообщили о 24 жертвах среди военных.





В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида" (запрещена в России). "Аш-Шабаб" ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.



