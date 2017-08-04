За ошибки в работе судей спрос будет строгий и персональный - председатель суда Алматы

Алматинским городским судом подведены итоги отправления правосудия судами города в первом полугодии 2017 года, передает Zakon.kz.

Итоги для представителей СМИ озвучил вновь назначенный председатель Алматинского городского суда Нургазы Абдиканов. Так, по его данным, на сегодня в городе Алматы работают 264 судьи, из которых 48 судей имеют стаж работы более 20 лет, 118 судей имеют стаж от 5 до 20 лет, у 52 судей стаж не превышает 3 лет.

«Хотел бы подчеркнуть, что в работе судов нет первостепенных и второстепенных задач. Поставленные главой государства требования к судьям - это задачи, безусловно, высокого уровня, потому что вся деятельность судебной системы направлена на защиту законных прав граждан, их свобод и достоинства», - отметил Абдиканов.

Нагрузка судов Алматы неуклонно растет и превышает средние показатели по Казахстану. Количество поступивших в суды города дел приблизилось к стотысячному рубежу - это практически показатель 5-летней давности за весь 2012 год.

За 6 месяцев судами Алматы рассмотрено 97 521 дел, из которых 78 750 гражданских (за весь 2012 год - 79 693 гражданских), 15 973 административных и 2 798 уголовных (за весь 2012 год было рассмотрено 2638 уголовных дел).

«Даже в сравнении с 2016 годом отмечается значительное увеличение дел. В первом полугодии окончено производством 71 039 гражданских дел, против 48 779 прошлого года. Уголовных дел поступило 2798, что на 22% больше чем в 2016 году. В ходе мониторинга установлено, что из общего количества дел лишь малая часть подвергается изменению или отмене ввиду признания законными оспариваемых судебных актов судов первой инстанции», - продолжил отчет председатель Алматинского городского суда.

Вышестоящими инстанциями признаны законными и обоснованными 98,4% судебных актов по уголовным делам и 98,9% по гражданским делам. Во многих случаях причинами отмен и изменений приговоров в 2017 году стали изменения законодательства, декриминализация отдельных составов преступлений, применение закона об амнистии, возмещение ущерба потерпевшим на стадии апелляционного рассмотрения уголовных дел.

«Данные показатели свидетельствуют о стабильной работе судов первой и апелляционной интстанции в новых правовых условиях, в большинстве случаев согласием сторон с вынесенным судебным актом, а показатель количества измененных решений (определений) в апелляционном порядке - о законности и обоснованности обжалованных судебных актов. Вместе с тем качество отправления правосудия будет под постоянным контролем. Если есть ошибки в работе судей, то спрос будет строгий и персональный. За грубые нарушения закона при отправлении правосудия судьи будут нести персональную ответственность в каждом конкретном случае», - заверил Абдиканов.

Судами Алматы в целях активизации разрешения споров мирным путем проведена значительная работа, и в настоящее время нарабатывается опыт в этом направлении. К примеру, на интернет-ресурсах судов будет размещена информация о проведении пилотного проекта по внедрению обязательной медиации по отдельным категориям споров, будут созданы мобильные группы из числа действующих судей и активизированы мероприятия информационного характера.

«Для широкого применения судами альтернативных способов разрешения споров мною уже дано поручение принять действенные меры по улучшению работы в данном направлении, повсеместно организовать и провести Дни открытых дверей, а также круглые столы с участием медиаторов и адвокатов, активно разъяснять населению преимущество примирительных процедур», - отметил председатель Алматинского городского суда.

Также внимание было уделено участию прокуроров в судах. Наблюдается сокращение в связи с тем, что нормами ГПК обязательное участием прокурора исключено из ряда категорий дел (об оставлении на работе, о взыскании зарплаты, о выселении из жилища без предоставления другого, о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью). Таких дел с вынесением приговора рассмотрено 975, в отношении 1256 человек. Из них в отношении 28 лиц вынесены оправдательные приговоры: 24 по делам частного обвинения. Кроме того прекращено производством 1087 дел в связи с применением амнистии и примирением сторон.

Наиболее острым остается вопрос об уровне карательной практики. К лишению свободы в 1 полугодии приговорено 536 человек (32,4%). При этом криминогенная обстановка остается стабильной, что свидетельствует о взвешенной судебной практике.

«Судьи дифференцированно подходят к применению лишения свободы, которое, как правило, назначается ранее судимым лицам, совершившим преступления в период пробационного контроля, рецидивистам, лицам без определенного места жительства в РК, а также иностранцам, совершившим тяжкие преступления. Суды стали чаще применять альтернативные виды наказаний. Так, осуждены к штрафу 137 лиц (8,3%), ограничению свободы - 518 лиц (31,3%), к условному наказанию 159 лиц (9,6%)», - озвучил статистику Абдиканов.

По его словам, анализ деятельности судов показал, что предстоит провести еще достаточно большую работу, чтобы добиться реального улучшения результатов отправления правосудия.

«В связи с чем мною дано поручение на постоянной основе проводить мониторинг и анализ качества отправления правосудия с обсуждением его результатов в ежемесячном режиме на оперативном совещании Алматинского городского суда при участии председателей судов города. При этом судьи, допускающие грубые нарушения закона будут направляться на президиум пленарного заседания Алматинского горсуда для решения вопроса об их персональной ответственности», - заверил глава горсуда.