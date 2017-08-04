Более половины мусульман в США поддерживают гомосексуалистов
4 августа 2017, 16:37
Кроме того, большинство даже допускают возможность заключения однополых браков.
Согласно данным исследовательского центра Pew, около 52% мусульман США считают, что общество должно принять гомосексуалистов, сообщает World Religion News, передает РИА Новости.
Еще в 2007 году поддержку ЛГБТ-сообществу выказывали лишь 27% мусульман. А теперь исламские верующие стали терпимее к геям, чем другие религиозные организации страны.
Причем молодые мусульмане терпимее относятся к гомосексуализму, чем представители старшего поколения. Кроме того, большинство даже допускают возможность заключения однополых браков.
Фото © AP Photo / Michael Conroy
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4871627-574637a47aeb6869b56532bd1bc37e75
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...