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Более половины мусульман в США поддерживают гомосексуалистов

4 августа 2017, 16:37

Кроме того, большинство даже допускают возможность заключения однополых браков.

Согласно данным исследовательского центра Pew, около 52% мусульман США считают, что общество должно принять гомосексуалистов, сообщает World Religion News, передает РИА Новости.

Еще в 2007 году поддержку ЛГБТ-сообществу выказывали лишь 27% мусульман. А теперь исламские верующие стали терпимее к геям, чем другие религиозные организации страны.

Причем молодые мусульмане терпимее относятся к гомосексуализму, чем представители старшего поколения. Кроме того, большинство даже допускают возможность заключения однополых браков.

Фото © AP Photo / Michael Conroy

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