В плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Астана» сыграет с шотландским «Селтиком»
4 августа 2017, 16:40
Первый матч «Астаны» пройдет 15 или 16 августа в Глазго, ответный — 22 или 23 августа.
Столичная «Астана» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов сыграет с шотландским «Селтиком», сообщает Zakon.kz.
Жеребьевка прошла 4 августа, в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне. Остальные пары соперников, которые поборются за выход в групповой этап главного клубного турнира Европы, выглядят следующим образом:
«Селтик» (Шотландия) — «Астана» (Казахстан).
«Карабах» (Азербайджан) — «Копенгаген» (Дания).
АПОЭЛ (Кипр) — «Славия» (Чехия).
«Олимпиакос» (Греция) — «Риека» (Хорватия).
«Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль) — «Марибор» (Словения).
«Истанбул» (Турция) — «Севилья» (Испания).
«Наполи» (Италия) — «Ницца» (Франция).
«Хоффенхайм »(Германия) — «Ливерпуль» (Анлия).
«Спортинг »(Португалия) — «Стяуа» (Румыния).
Первый матч «Астаны» пройдет 15 или 16 августа в Глазго, ответный — 22 или 23 августа.
Напомним, что «Астана» и «Селтик» уже встречались между собой в прошлом сезоне Лиги Чемпионов, в сумме двух матчей сильнее оказалась шотландская команда — 1:1, 2:1.
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