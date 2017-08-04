В плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Астана» сыграет с шотландским «Селтиком»

Первый матч «Астаны» пройдет 15 или 16 августа в Глазго, ответный — 22 или 23 августа.

Столичная «Астана» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов сыграет с шотландским «Селтиком», сообщает Zakon.kz





Жеребьевка прошла 4 августа, в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне. Остальные пары соперников, которые поборются за выход в групповой этап главного клубного турнира Европы, выглядят следующим образом:





«Селтик» (Шотландия) — «Астана» (Казахстан).

«Карабах» (Азербайджан) — «Копенгаген» (Дания).

АПОЭЛ (Кипр) — «Славия» (Чехия).

«Олимпиакос» (Греция) — «Риека» (Хорватия).

«Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль) — «Марибор» (Словения).

«Истанбул» (Турция) — «Севилья» (Испания).

«Наполи» (Италия) — «Ницца» (Франция).

«Хоффенхайм »(Германия) — «Ливерпуль» (Анлия).

«Спортинг »(Португалия) — «Стяуа» (Румыния).





Первый матч «Астаны» пройдет 15 или 16 августа в Глазго, ответный — 22 или 23 августа.





Напомним, что «Астана» и «Селтик» уже встречались между собой в прошлом сезоне Лиги Чемпионов, в сумме двух матчей сильнее оказалась шотландская команда — 1:1, 2:1.



