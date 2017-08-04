После прошедших теледебатов Биртанов и Ошакбаев примирились

Министр пригласил Ошакбаева на дебаты после его поста в Facebook с критикой обязательных страховых взносов.

Меморандум о сотрудничестве подписан между Минздравом РК и Общественным фондом «Центр прикладных исследований «ТАЛАП». В церемонии подписания участвовали министр здравоохранения Елжан Биртанов и директор Общественного фонда «Центр прикладных исследований ТАЛАП» Рахим Ошакбаев , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.





Меморандум предусматривает совместную работу по повышению эффективности системы здравоохранения, в том числе по внедрению лучшей мировой практики добровольного медицинского страхования.





Также меморандум направлен на повышение эффективности и открытости бюджета Министерства здравоохранения РК, проведению общественного и публичного мониторинга системы здравоохранения, участие в законопроектных, экспертных и научно-исследовательских работах.





Как сообщалось ранее, в конце июля на одном из казахстанских телеканалов состоялись открытые теледебаты - министра здравоохранения РК Елжана Биртанова и одного из активистов Рахима Ошакбаева по вопросам Обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).





Напомним, министр Биртанов пригласил Ошакбаева на дебаты после его поста в Facebook с критикой обязательных страховых взносов. Ошакбаев написал о том, почему взносы лучше отложить и доработать реформу. По его мнению, взносы повлекут ползучее и неадекватное увеличение и так крайне высокой нагрузки на фонд в оплаты труда. Ошакбаев дал свое согласие на участие в дебатах и отметил, что "... раз министр здравоохранения реально открыт и убежден в своей реформе, то было бы здорово дать возможность общественности ознакомиться с контраргументами и спорами в полной версии".





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