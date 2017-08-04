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После жалобы предпринимателя сотруднику налоговой «влетело»

После обращения предпринимателя к дисциплинарной ответственности в виде замечания за нарушение требований ведения официального делопроизводства в государственных органах привлекли специалиста управления департамента государственных доходов (УДГД) города Талдыкорган, сообщает пресс-служба НПП РК «Атамекен».

Ранее, между представителем УДГД и предпринимателем случился конфликт из-за документов. По словам руководителя ТОО «ДаСу-Шабыт» Айбека Асылханова в ходе встреч сотрудник налоговой неоднократно нарушал этику государственного служащего.

«Да, мы работаем и ошибаемся, имеется налоговая задолженность. Однако при этом мы стараемся, частично гасим долги и не отпустили руки, не ушли в банкротство. Но это все не дает ни одному государственному служащему обращаться таким образом. После разговора с сотрудником УДГД бухгалтер фирмы возвращалась на работу со слезами на глазах. Государственный служащий должен быть примером для всех в отношениях на работе, с окружением, должен уметь находить общий язык», - говорится в обращении предпринимателя.

После случившегося предприниматель обратился в Палату предпринимателей. Для принятия мер Палатой было направлено письмо в областной департамент Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции (ДАПДГСиПК).

Как выяснилось, после принятых мер ДАПДГСиПК в ДГД проведена проверка. Однако факты, подтверждающие нарушение норм служебной этики, не подтвердились.

Несмотря на это, департаментом был проведен семинар-совещание с сотрудниками управления города Талдыкорган по соблюдению требований этического кодекса государственных служащих.


4 августа 2017, 16:40
Источник, интернет-ресурс: НПП, НЭП «Союз «Атамекен» (http://palata.kz)

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