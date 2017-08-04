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В Петропавловске автомобиль с ребенком скатился в реку

4 августа 2017, 16:54

К счастью, девочку успели вовремя вытащить, она не пострадала.

В Петропавловске спасатели извлекли из реки Ишим автомобиль, который "спустил" туда трехлетний ребенок, сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе департамента по ЧС Северо-Казахстанской области.

По данным пресс-службы, 2 августа около девяти часов вечера в службу 112 поступило сообщение, что неподалеку от Петропавловского гидроузла с обрыва реки Ишим в воду скатилась легковая автомашина. Для извлечения автомобиля на место происшествия были направлены силы и средства СПЧ-2 ГУ "СПиАСР" и ГУ "ОСО" департамента по ЧС.

"На месте ЧП выяснилось, что в припаркованном на берегу реки легковом автомобиле марки ВМW-728 находилась семья: муж с супругой и дети шести и трех лет. Когда мужчина вышел из машины, трехлетний сын, играя, повернул ключ зажигания, после чего автомобиль покатился вниз. Мужчина, быстро отреагировав, успел извлечь из автомобиля жену и сына. Девочка осталась в машине", — проинформировали в пресс-службе.

Автомобиль с ребенком погрузился в воду почти полностью, видно было только заднюю часть авто. К счастью, и девочку успели вовремя вытащить, она не пострадала.

"Спасатели с помощью пожарного аварийно-спасательного автомобиля извлекли автомобиль. Жертв и пострадавших чудом удалось избежать", — отметили в ДЧС.

Похожий случай произошел 1 августа. Тогда автомобиль без водителя самопроизвольно скатился в реку на гидроузле в Петропавловске.

В департаменте по ЧС призвали автовладельцев соблюдать простые правила безопасности, не парковать автомобили вблизи опасных объектов и не оставлять детей без присмотра.

Фото: ДЧС Северо-Казахстанской области

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