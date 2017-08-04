Суд Киева арестовал выставочный центр с вертолетной площадкой Януковича
4 августа 2017, 16:54
Арестованный объект был построен в преддверии Евро-2012. Экс-президента Украины неоднократно обвиняли в том, что здание было построено незаконно.
Апелляционный суд Киева арестовал конгрессно-выставочный центр "Парковый" в центре украинской столицы, известный как "вертолетная площадка" экс-президента Виктора Януковича. Об этом в пятницу сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает ТАСС.
"Апелляционный суд Киева по представлению генпрокуратуры вынес решение о наложении ареста и запрете пользоваться, распоряжаться и отчуждать земельные участки площадью более 2 га, а также расположенные на этих участках объекты недвижимости так называемой вертолетной площадки Януковича, владельцем которого является "Амадеус Ко", - написал он в Facebook. Данное имущество передано на ответственное хранение государственному предприятию "Финансирование инфраструктурных проектов".
Арестованный объект был построен при президенте Викторе Януковиче в преддверии Евро-2012 на улице Парковая дорога в Печерском районе Киева, на крыше здание была оборудована вертолетная площадка. В настоящее время трехэтажное строение является конгрессно-выставочным центром, специализирующимся на предоставлении площадей в аренду для проведения мероприятий различного формата: выставки, конференции, конгрессы, круглые столы, форумы, презентации, семинары, концерты и частные мероприятия. Януковича неоднократно обвиняли в том, что здание было построено незаконно.
В марте 2014 года генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту завладения госимуществом (комплексом зданий дома отдыха "Межигорье" и земельными участками, на которых он расположен). Обвинение настаивает, что Янукович и его окружение незаконно завладели государственным имуществом в комплексе "Пуща-Водица" и "Межигорье" на общую сумму более 540 млн гривен ($20 млн).
2 августа 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд признал незаконными сделки о передаче резиденции "Межигорье" в собственность Януковича. Как сообщил генпрокурор, следующим шагом будет судебное решение о привлечении к ответственности Януковича, экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого и других бывших украинских чиновников за заключение данных сделок.
"Межигорье" - бывшая загородная резиденция экс-президента Виктора Януковича. C 1935 по 2007 годы "Межигорье" находилось в государственной собственности. На территории комплекса площадью 140 га расположены яхтенный причал, конный клуб, тир, теннисный корт, охотничьи угодья.
Фото с сайта photos.wikimapia.org
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