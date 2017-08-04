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Четвертый день идут международные Армейские игры в Отаре

4 августа 2017, 17:00

Соревнования пройдут в три этапа с 1 по 9 августа.

Как уже сообщал Zakon.kz, на 40-й военной базе Отар начались международные Армейские игры-2017, в которых принимают участие 18 стран - Азербайджан, Армения, Бангладеш, Беларусь, Венесуэла, Греция, Зимбабве, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Монголия, Россия, Тайланд, Таджикистан, Узбекистан и ЮАР.

Напоминаем, на 40-й военной базе Отар международные Армейские игры проводятся уже второй раз подряд. В прошлом году в них участвовали 19 государств Азии, Европы, Африки и Латинской Америки, или 120 армейских команд. Сборная Вооруженных Сил Казахстана заняла тогда второе место в общекомандном зачете. На первом месте была Россия, на третьем – Китай.

В этом году армейские соревнования пройдут в три этапа с 1 по 9 августа. Первый этап называется «Снайперский рубеж», он включает в себя пять номинаций – «Стрельба на зачет», «Снайпер в обороне», «Снайпер в наступлении», «Снайпер в засаде» и непосредственно биатлон.

По словам заместителя Главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК генерал-майора, главного судьи конкурса «Снайперский рубеж» Талгата Койбакова, в этом году его подготовка, организация проведены на отлично.

- В этом году по сравнению с прошлым годом прибыло на 4 команды больше, - говорит он. – Все команды подготовлены, все настроены на победу, настроение у всех замечательное и все будут бороться за призовые места. 9-10 августа мы уже будем поздравлять победителей конкурса.

Отличие этих игр от предыдущих заключается в том, что в этом году дополнительно включены этапы и увеличено количество штрафов. Если в прошлом году за поражение был один штрафной круг, то в этом году предусмотрено уже два штрафных круга. Это сделано для того, чтобы поднять престиж стрельбы из снайперской винтовки, считает генерал. Он надеется, что казахстанская команда снайперов, как и в прошлом году, займет первое место, для этого есть все условия и возможности.


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