В соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 мая 2017 года «О коллекторской деятельности» Правление Национального Банка Республики Казахстан утверждены Правила прохождения учетной регистрации и ведения реестра коллекторских агентств.

В частности, юридическое лицо, имеющее намерение осуществлять коллекторскую деятельность (далее - заявитель), подлежит учетной регистрации.

Для прохождения учетной регистрации заявитель представляет в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан (далее - филиал) по месту нахождения заявителя заявление по форме, согласно приложению 1 к Правилам (далее - заявление) с приложением документов, предусмотренных в пункте 2 статьи 7 Закона.

Заявление с приложением требуемых документов представляется на бумажном носителе.

Сведения об учредителе (участнике) заявителя - юридическом лице представляются по форме, согласно приложению 2 к Правилам.

В целях раскрытия информации о лицах, которые прямо или косвенно владеют и (или) пользуются, и (или) распоряжаются десятью или более процентами долей участия в уставном капитале заявитель представляет сведения о лицах, самостоятельно или совместно с другим (другими) лицом (лицами) прямо или косвенно владеющих и (или) пользующихся, и (или) распоряжающихся десятью или более процентами долей участия в уставном капитале коллекторского агентства или имеющих контроль по форме, согласно приложению 3 к Правилам.

Сведения об учредителе (участнике) заявителя - физическом лице представляются по форме, согласно приложению 4 к Правилам.

Сведения о руководящем работнике заявителя представляются по форме, согласно приложению 5 к Правилам.

Для получения документа о соответствии требованиям, предъявляемым к участникам системы формирования кредитных историй и их использования, заявитель соответствует требованиям части пятой пункта 14, части второй пункта 15, части четвертой пункта 29, части второй пункта 31, части четвертой пункта 40, части второй пункта 41, части второй пункта 42, части второй пункта 43 Требований к использованию информационно-коммуникационных технологий и обеспечению информационной безопасности при организации деятельности кредитных бюро, поставщиков информации и получателей кредитных отчетов, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 мая 2015 года № 91, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 11669.

Сведения о работниках, которые будут взаимодействовать с должниками и (или) их представителями, и (или) третьими лицами, связанными обязательствами с кредитором в рамках договора банковского займа или договора о предоставлении микрокредита, представляются по форме, согласно приложению 6 к Правилам.

Сведения о филиалах и (или) представительствах представляются по форме согласно приложению 7 к Правилам.

Документы, предусмотренные в пункте 2 статьи 7 Закона, состоящие из нескольких листов, представляются пронумерованными, прошитыми и заверенными печатью заявителя (при наличии) на обороте последнего листа, частично поверх ярлыка с указанием количества прошитых листов, наклеенного на узел прошивки.

Копии документов заверяются подписями должностных лиц заявителя, обладающих правом подписания таких документов, и оттиском печати заявителя (при наличии).

Филиал проверяет документы, указанные в пунктах 4, 5 и 7 Правил на их соответствие требованиям статьи 12 Закона.

Постановление вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.