В частности, внесены следующие изменения:

Правила дополнены пунктом 7-2 следующего содержания:

«7-2. Технико-экономическое обоснование и (или) проектно-сметная документация на строительство объектов автономных организаций образования, деятельность которых осуществляется за счет финансирования вложением целевого вклада из бюджета, утверждаются руководителем либо лицом, уполномоченным руководителем автономных организаций образования.»;

пункт 20 исключен.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.