|
Внесены изменения в Правила утверждения проектов (технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации), предназначенных для строительства объектов за счет бюджетных средств и иных форм государственных инвестиций
|
Аннотация к документу: Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 21 июня 2017 года № 370 «О внесении изменения и дополнения в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 304 «Об утверждении Правил утверждения проектов (технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации), предназначенных для строительства объектов за счет бюджетных средств и иных форм государственных инвестиций» (не введен в действие)
|
В частности, внесены следующие изменения:
Правила дополнены пунктом 7-2 следующего содержания:
«7-2. Технико-экономическое обоснование и (или) проектно-сметная документация на строительство объектов автономных организаций образования, деятельность которых осуществляется за счет финансирования вложением целевого вклада из бюджета, утверждаются руководителем либо лицом, уполномоченным руководителем автономных организаций образования.»;
пункт 20 исключен.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.