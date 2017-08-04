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Внесены изменения в Правила утверждения проектов (технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации), предназначенных для строительства объектов за счет бюджетных средств и иных форм государственных инвестиций

Аннотация к документу: Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 21 июня 2017 года № 370 «О внесении изменения и дополнения в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 304 «Об утверждении Правил утверждения проектов (технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации), предназначенных для строительства объектов за счет бюджетных средств и иных форм государственных инвестиций» (не введен в действие)

В частности, внесены следующие изменения:

Правила дополнены пунктом 7-2 следующего содержания:

«7-2. Технико-экономическое обоснование и (или) проектно-сметная документация на строительство объектов автономных организаций образования, деятельность которых осуществляется за счет финансирования вложением целевого вклада из бюджета, утверждаются руководителем либо лицом, уполномоченным руководителем автономных организаций образования.»;

пункт 20 исключен.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

4 августа 2017, 17:07
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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