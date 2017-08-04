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Внесены дополнения в правила определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов

Аннотация к документу: Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 21 июня 2017 года № 369 «О внесении дополнения в приказ исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 21 декабря 2015 года № 780 «Об утверждении правил определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня» (не введен в действие)

В частности, правила дополнены пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. Стоимость экспертных работ, выполняемых аккредитованными экспертными организациями с участием отраслевых экспертиз, устанавливается в соответствии с договором между заказчиком и экспертной организацией.

По договорам, выполняемым в рамках государственных закупок, стоимость экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с настоящими Правилами.».

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

4 августа 2017, 17:11
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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