В частности, правила дополнены пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. Стоимость экспертных работ, выполняемых аккредитованными экспертными организациями с участием отраслевых экспертиз, устанавливается в соответствии с договором между заказчиком и экспертной организацией.

По договорам, выполняемым в рамках государственных закупок, стоимость экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с настоящими Правилами.».

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.