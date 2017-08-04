Умут Шаяхметова: Кто-то подогревает спекуляции с курсом тенге
4 августа 2017, 17:20
Пару дней назад курс тенге к доллару превысил отметку 340 тенге.
Спекуляцией назвала колебания курса тенге председатель правления Народного банка Умут Шаяхметова. При этом она отметила, что ажиотаж, который был вызван среди населения, просто «кто-то подогревает», передает abctv.kz.
Глава Халык банка сообщила, что фундаментальных оснований для ослабления тенге нет. Она подчеркнула, что, по данным сегодняшних торгов на бирже, тенге укрепляется. Отвечая на вопрос журналистов о переходе на фиксированный курс тенге, Умут Шаяхметова рассказала, что на сегодня в этом нет необходимости.
Напомним, пару дней назад курс тенге к доллару превысил отметку 340 тенге.
Умут Шаяхметова, председатель правления АО «Народный банк Казахстана»:
«…Я считаю, что на сегодня та ситуация, которая произошла за последние два дня по курсу тенге, она спекулятивная, она эмоциональная. Считаю, что кто-то подогревает эти спекуляции, что якобы доллар должен дойти до 400 тенге и так далее…»
Фото: 7kun.kz
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