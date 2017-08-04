Назначен глава Региональной службы коммуникаций Акмолинской области

Руководителем Региональной службы коммуникаций Акмолинской области назначен Абай Бекбаев.

Абай Бекбаев в 2005 году с отличием окончил Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева по специальности «Социология». Образование продолжил в Школе политики Университета Восточной Англии, где получил академическую степень магистра социологии. Является обладателем международной президентской стипендии «Болашак».

Работал главным специалистом Управления анализа, мониторинга и социальных программ Департамента молодежной политики Министерства образования и науки РК, заведующим отделом анализа и мониторинга СМИ Департамента информации и анализа центрального аппарата Народно-демократической партии «Нур Отан».

На должности руководителя РСК Абай Бекбаев приступил к работе 3 августа 2017 года.