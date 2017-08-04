В частности, внесены следующие изменения:

Пункт 2 раздела «1. Общие положения» дополнен подпунктом 39-1) следующего содержания:

«39-1) общественный транспорт - транспорт общего пользования, осуществляющий регулярные и нерегулярные автомобильные перевозки пассажиров и багажа, а также такси;»;

Пункт 8 раздела «5. Сигналы светофора и регулировщика» изложить в следующей редакции:

«8. Для регулирования движения трамваев, а также общественного транспорта, движущихся по выделенной для них полосе, применяются светофоры одноцветной сигнализации с четырьмя круглыми сигналами бело-лунного цвета, расположенными в виде буквы «Т». Движение разрешается только при включении одновременно нижнего сигнала и одного или нескольких верхних, из которых левый разрешает движение налево, средний - прямо, правый - направо.»;

Пункт 1 раздела «13. Проезд перекрестков» изложен в следующей редакции:

«1. При повороте направо или налево водитель уступает дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть дороги по его направлению движения, на которую он поворачивает, велосипедистам, пересекающим ее по велосипедной дорожке, маршрутным транспортным средствам и другому общественному транспорту, движущимся по полосе, обозначенной знаком 5.9 (с учетом пункта 2 раздела 18 Правил).»;

Пункт 2 раздела «18. Приоритет маршрутных транспортных средств» изложен в следующей редакции:

«2. На дорогах с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенных знаками 5.9, 5.10.1 - 5.10.3, не осуществляется движение и не производится остановка других транспортных средств на этой полосе, кроме общественного транспорта.

Если полоса, обозначенная знаком 5.9, отделена от остальной проезжей части дороги прерывистой линией разметки, то при поворотах транспортные средства перестраиваются на нее. Разрешается также в таких местах заезжать на эту полосу при въезде на дорогу и для посадки и высадки пассажиров у правого края проезжей части дороги при условии, что это не создает помех маршрутным транспортным средствам и другому общественному транспорту.»;

в разделе «5. Информационно-указательные знаки» приложения 1:

Пункт 5.9 изложен в следующей редакции:

«5.9 «Полоса для маршрутных транспортных средств». Полоса, предназначенная для движения только маршрутных транспортных средств и другого общественного транспорта, движущихся попутно общему потоку транспортных средств.»;

Пункт 5.10.1 изложен в следующей редакции:

«5.10.1 «Дорога с полосой для маршрутных транспортных средств». Дорога, по которой движение маршрутных транспортных средств и другого общественного транспорта осуществляется по специально выделенной полосе навстречу общему потоку транспортных средств.»;

Пункт 1.23 раздела «1. Горизонтальная разметка» приложения 2 изложен в следующей редакции:

«1.23 - обозначает специальную полосу для маршрутных транспортных средств и другого общественного транспорта.».

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.