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В Алматы 150 воспитанников Военно-технической школы МО РК приняли военную присягу

4 августа 2017, 17:26

Торжественное мероприятие прошло в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев.

Сегодня в Алматы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев приняли военную присягу 150 воспитанников Центра военно-патриотического воспитания молодежи Военно-технической школы Министерства Обороны, сообщает Zakon.kz.

В торжественном мероприятии участвовали представители Департамента по делам обороны города Алматы, Координационного совета общественных объединений, ветераны и инвалиды войны в Афганистане и других локальных войн, Совета ветеранов Вооруженных Сил РК.

Праздник начался с возложения цветов Мемориалу Славы. После принятия присяги, прошли показательные выступление по рукопашному бою, разборка-сборка АК-74 на время, показательные выступления курсантов военно-технических специальностей и торжественное прохождение.

Завершилось принятие присяги концертом с участием воспитанников и курсантов Военно-технических специальностей (обучающиеся на безвозмездной основе), и военно-обученного резерва.

Напомним, отбор кандидатов для обучения в Высшие технические школы осуществляется Департаментом по делам обороны Алматы.

Данное мероприятие направлено на повышение чувства патриотизма и имиджа Вооруженных Сил РК.


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